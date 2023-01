Stade Rennais Mercato : L'OL entre dans la danse pour Hamari Traoré

Publié par Enzo Vidy le 19 janvier 2023 à 13:40

Libre au mois de juin prochain, Hamari Traoré devrait quitter le Stade Rennais l'été prochain, et l' OL serait grandement intéressé.

C'est une terrible perte qui s'apprête à frapper le Stade Rennais. Libre de tout contrat en juin prochain, Hamari Traoré n'a pas prolongé avec le SRFC, et cela ne semble pas être d'actualité pour le moment. Ayant la possibilité de s'engager là où il le souhaite dès cet hiver en vue d'un transfert l'été prochain, le capitaine du Stade Rennais ne manque pas de convoitise en cette période de mercato hivernal.

Si l'AS Rome semblait intéressé il y a quelques semaines, Fulham a également pointé le bout de son nez dans ce dossier, et a même formulé une offre entre 3 et 4 millions d'euros au Stade Rennais pour s'attacher les services d'Hamari Traoré dès cet hiver. Cependant, il n'est pas certain que les dirigeants bretons laissent filer leur homme fort avant la fin de la saison, surtout après son énorme performance face au PSG dimanche dernier lors de la victoire 1-0 du Stade Rennais. Néanmoins, cela ne refroidit pas les prétendants, et ce jeudi, un club français a manifesté son intérêt pour le latéral droit rennais.

Stade Rennais Mercato : L'OL se renseigne sur Hamari Traoré

À la recherche d'un latéral droit d'expérience pour compenser le probable départ de Malo Gusto en cas d'offre conséquente cet hiver, les dirigeants lyonnais auraient coché le nom d'Hamari Traoré d'après les récentes informations révélées par Foot Mercato. En effet, des premiers échanges auraient d'ores et déjà eu lieu entre les deux parties concernant le défenseur du Stade Rennais, et Laurent Blanc apprécierait particulièrement le profil du joueur malien.

Si une arrivée cet hiver semble compliquée au vu des finances de l' OL, les dirigeants des Gones seraient en revanche très enclins à accueillir le joueur gratuitement cet été. Pour le moment, l'intensité des discussions autour de cette opération n'est pas connue, mais l' OL semble avoir pris les choses en mains pour le défenseur du Stade Rennais.