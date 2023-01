PSG Mercato : Revirement radical pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2023 à 21:37

Alors que la tendance était à une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin avec le PSG, tout pourrait basculer pour l’avenir de Sergio Ramos.

Interrogé par le quotidien Le Parisien sur l’opportunité de faire signer un nouveau contrat à Sergio Ramos, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Eric Rabesandratana, a ouvertement déconseillé cette option à Luis Campos. Très amer avec l’international espagnol de 36 ans, le consultant sportif pense que son apport sur l’équipe parisienne depuis son arrivée en 2021 ne plaide pas pour une prolongation.

« Son expérience, c’est important, mais ça n’a pas l’air de transcender les autres. Je ne doute pas que c’est un compétiteur, mais il faut plus. Tu attends que le mec te fasse un gros truc. Or, pour l’instant, il n’y a pas de grosse référence. Aujourd’hui, on n’a rien pour s’appuyer sur le fait qu’il mérite une prolongation ou pas. Je ne parle pas du talent. Mais, dans la réalité du PSG, on n’a pas ce qu’on attend », a confié Eric Rabesandratana avant de militer pour l’arrivée de Milan Skriniar pour pousser Ramos vers la sortie.

PSG Mercato : Milan Skriniar successeur de Sergio Ramos au Paris SG ?

Alors que plusieurs sources locales et étrangères confirment le rapprochement entre Milan Skriniar et le Paris Saint-Germain, Eric Rabesandratana appelle Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi a tout mettre en oeuvre afin de recruter le défenseur central de l’Inter Milan. À ses yeux, il possède le profil idéal pour remplacer un Sergio Ramos dont les lacunes dépeignent désormais sur Marquinhos.

« Pour l’instant, il ne faut rien faire. Il faut le laisser passer les étapes de la Ligue des champions. Mais j’ai quand même l’impression que ça va être compliqué (…) En plus, j’ai quand même l’impression qu’inconsciemment, ça ne facilite pas la tâche de Marquinhos. Si son rendement est moins bon en ce moment, c’est qu’il n’a pas trouvé son équilibre avec Ramos », a expliqué Rabe, qui est rejoint par un fan du PSG qui conseille carrément de laisser filer l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pour prendre Milan Skriniar.

« Faut le laisser partir prendre Skriniar et reste avec Kimpembe aussi. C’est compliqué parce que c'est un peu comme Marquinhos, sur le plan affectif on les aime et on veut les garder, mais sur le plan sportif... Faut réfléchir », a-t-il affirmé. Reste maintenant à savoir ce que va décider la direction parisienne dans ce dossier.