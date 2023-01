ASSE Mercato : Une piste se referme pour Etienne Green en Ligue 1

Publié par ALEXIS le 23 janvier 2023 à 13:13

Poussé dehors après l’arrivée de Gautier Larsonneur à l’ ASSE, Etienne Green s’était rapproché d'un club de Ligue 1, mais la piste s'est refermée.

Doublure de Matthieu Dreyer à l’ ASSE avant la Coupe du monde, Etienne Green est désormais relégué en 4e position dans la hiérarchie des gardiens de but. C'est la recrue hivernale Gautier Larsonneur qui est maintenant le portier N°1 de l’AS Saint-Etienne et le jeune Boubacar Fall (22 ans), sa doublure.

Décevant en début de saison, le gardien formé à l’ ASSE se voit ainsi contraint de quitter le Forez, afin de retrouver du temps de jeu. Son objectif est en effet de disputer la Coupe d’Europe des moins de 21 ans avec la sélection britannique, en juin-juillet 2023. Déjà sélectionné à deux reprises avec les Three Lions Espoirs, Etienne Green cherche donc un club où se relancer rapidement, afin d’être compétitif pour l'Euro prévu en Géorgie et en Roumanie.

ASSE Mercato : Clap de fin sur la piste Etienne Green à l'AJ Auxerre

Ces derniers jours, Etienne Green était proche de l’AJ Auxerre. Le 19e de Ligue 1 cherche un remplaçant à Benoît Costil, en partance pour le LOSC. Selon Peuple-Vert, l’AJA attendait le départ officiel de son dernier rempart à Lille pour accélérer la signature du N°42 de l’ ASSE. Mais l’intérêt du club icaunais se serait refroidi.

Et pour cause, c’est désormais Ionut Radu, la priorité de l'AJA. Le portier roumain de l’Inter Milan est même attendu en Bourgogne pour s’engager sous la forme d'un prêt sans option d'achat, selon Le Parisien. Et sa visite médicale est programmée mardi. Si ces informations se confirment, Etienne Green va devoir se chercher un autre club où rebondir. Cela, à huit jours de la fermeture officielle du marché des transferts.