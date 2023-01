FC Nantes Mercato : Le nouveau Diego Carlos arrive au FCN !

Publié par Thomas le 24 janvier 2023 à 09:43

Avec la blessure de Nicolas Pallois, le FC Nantes a accéléré pour recruter un défenseur cet hiver et serait en passe d'officialiser un talent brésilien.

Le mercato hivernal devrait prendre une tout autre tournure ces prochains jours au sein du Football Club de Nantes. L’équipe entraînée par Antoine Kombouaré, déjà renforcée par les signatures de Florent Mollet et Jaouen Hadjam la semaine passée, souhaite mettre un coup d’accélérateur dans son recrutement, en vue du maintien en Ligue 1 à la fin de l’exercice. Et justement, les Jaune et Vert s’apprêtent à accueillir ce mardi leur 3e recrue hivernale, cette fois-ci en défense centrale.

Si l’idée d’une signature pour renforcer l’arrière garde du FC Nantes n’était pas une priorité en début de mois, la récente blessure du roc Nicolas Pallois a poussé la direction à revoir ses plans. Sans réelles options défensives pour un système à 3 centraux, l’actuel 13e du championnat est parvenu à un accord pour la venue du Brésilien Joao Victor, en provenance du Benfica.

FC Nantes Mercato : Joao Victor attendu ce soir au FCN

Comme annoncé en exclusivité hier soir sur twitter par l’insider Pedro Sepulveda, le défenseur central Joao Victor va venir renforcer les rangs du FC Nantes ces prochaines heures sous la forme d’un prêt de 6 mois. Après avoir formulé une première proposition au club lisboète, les Jaune et Vert ont reçu le feu vert de son président, Rui Costa.

Une information confirmée dans la foulée par Ouest France, qui indique que le joueur de 24 ans est attendu dans la soirée pour passer sa visite médicale et signer son contrat. D’après l’insider Emmanuel Merceron, Joao Victor disposerait d’un profil similaire à celui d'un un certain Diego Carlos, autre Brésilien passé par les rangs nantais ces dernières années. La source précise toutefois que le joueur, malgré un potentiel certain, a souffert d’une longue blessure sur l’année 2022, ne disputant au final aucune rencontre de championnat avec l’équipe portugaise.

L’été dernier, le natif de Bauru était au centre d’une lutte acharnée entre Benfica et le FC Porto, avant que ce dernier ne décide de rejoindre le club de la capitale. Un sacré pari donc, tenté par les dirigeants du FC Nantes.