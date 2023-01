FC Lorient Mercato : C'est fait, un milieu offensif quitte le FCL

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 13:00

Courtisé depuis le début du mercato hivernal pour de nombreux cadres, le FC Lorient a officialisé le départ d'un milieu offensif.

La fin du mercato hivernal se rapproche, et elle ne sera pas de tout repos pour le FC Lorient. Après avoir bouclé le départ de Dango Ouattara à Bournemouth pour un montant de 27 millions d'euros bonus compris, le FCL est pris d'assaut par plusieurs clubs pour son autre attaquant, Terem Moffi.

En effet, l'OGC Nice et West Ham sont sur le coup depuis de nombreux jours, mais l' OM s'est également positionné sur le dossier depuis lundi après-midi, et semble bien décidé à s'attacher les services du buteur nigérian. Malgré les récentes déclarations de Loïc Féry, président du FC Lorient, qui affirmait vouloir se séparer d'un seul cadre cet hiver, la tâche sera difficile avec les différentes offres qui tombent pour Terem Moffi. En revanche, des joueurs avec un statut moins importants peuvent toujours faire l'objet d'un transfert cet hiver, et les choses se sont considérablement accélérées ces dernières semaines pour un milieu offensif du FC Lorient.

FC Lorient Mercato : Quentin Boisgard est prêté à Pau jusqu'à la fin de la saison

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Quentin Boisgard quitte le FC Lorient pour filer à Pau, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Après être déjà passé par le pensionnaire de Ligue 2 lors de la saison 2018-2019, le milieu offensif de 25 ans fait donc son grand retour au Pau FC, et va pouvoir aider son nouveau club à se maintenir en Ligue 2 à l'issue de la saison.

Très peu utilisé par Régis Le Bris depuis le début de la saison au FC Lorient, Quentin Boisgard devrait retrouver du temps de jeu en deuxième division, et pourquoi pas revenir au FCL la saison prochaine en tentant de s'y imposer définitivement.