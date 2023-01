Stade Rennais Mercato : Genesio insiste pour l'arrivée de Toko-Ekambi

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 17:06

Toujours à la recherche d'un élément offensif, le Stade Rennais s'intéresse à Toko-Ekambi, et Bruno Genesio insiste pour la venue du joueur de l' OL.

Les discussions se poursuivent et le dénouement pourrait bientôt avoir lieu. Suite à la grave blessure de Martin Terrier le 2 janvier dernier, le Stade Rennais veut s'attacher les services d'un élément offensif pour la deuxième partie de saison. Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance au SRFC, il s'agit de l'attaquant lyonnais, Karl Toko-Ekambi.

En effet, les dirigeants du Stade Rennais n'ont jamais caché leur intérêt pour le joueur camerounais, et des discussions ont même déjà eu lieu avec l' OL pour se mettre d'accord sur les modalités de l'opération. Rapidement, les deux parties se sont entendues autour d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison, mais le SRFC n'est pas tout seul sur ce dossier.

Le Celta Vigo veut également attirer Karl Toko-Ekambi cet hiver, une destination que privilégie le joueur de l' OL par rapport au Stade Rennais. Toutefois, les Bretons possèdent un atout de taille puisque Bruno Genesio aurait lui-même pris contact avec l'attaquant de Lyon.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio garde espoir dans le dossier Toko-Ekambi

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Bruno Genesio a été questionné sur le mercato du Stade Rennais, et plus précisément sur Karl Toko-Ekambi. Malgré la préférence du joueur lyonnais pour le Celta Vigo, l'entraîneur du SRFC reste confiant dans ce dossier, surtout après l'échange qu'il a eu avec l'attaquant camerounais par téléphone.

"Si si, j’y crois. Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier et il m’a paru très motivé. Après il y a des discussions. Il faut qu’on arrive à trouver un accord, rien n’est fini." Il est donc encore possible de voir Karl Toko-Ekambi débarquer en Bretagne dans les jours à venir, d'autant plus que Fabrice Hawkins a annoncé ce mercredi après-midi que le joueur était tout proche du Stade Rennais, après un accord autour d'un prêt payant d'environ 1,5 millions d'euros entre le SRFC et l' OL.