PSG Mercato : Ramos vers un retour surprenant retour en Espagne

Publié par Ange A. le 26 janvier 2023 à 07:36

Alors que son avenir est en suspens au PSG, Sergio Ramos pourrait signer un retour en sélection, deux ans après sa dernière convocation.

Sujet aux pépins physiques lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a retrouvé ses sensations cette année. Le défenseur central fait partie des éléments les plus utilisés par Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG. Le défenseur âgé de 36 ans n’a manqué que 26 matchs de Paris sur l’exercice en cours. Ses seules absences font suite à un carton récolté contre le Stade de Reims lors de la 10e journée. Malgré son retour en forme, Sergio Ramos n’avait pas fait partie de la liste finale de Luis Enrique pour la Coupe du monde. Au final, la Roja n’avait pas pu se hisser plus loin qu’en huitièmes de la Coupe du monde. Depuis, Luis de la Fuente a été nommé sur le banc et pourrait relancer le défenseur central du PSG.

PSG Mercato : Retour imminent pour Sergio Ramos avec la Roja ?

Selon les informations du journal madrilène AS, le nouveau sélectionneur de la Roja pourrait convoquer Sergio Ramos. Le défenseur central des Rouges et bleu n’a plus arboré le maillot de l’Espagne depuis deux ans. Le quotidien croit savoir que l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait son retour avec la Roja à la faveur du prochain rassemblement de l’équipe nationale. Ce sera en mars dans le cadre des qualifications pour le Championnat d’Europe de 2024. L’Espagne sera opposée à la Norvège le 25 puis à l’Écosse.

Le défenseur central du PSG pourrait même récupérer le brassard en cas de retour en sélection nationale. Du haut de ses 180 capes (23 buts), Sergio Ramos sera le joueur le plus expérimenté en cas de convocation. Il a notamment remporté la Coupe du monde en 2010 puis l’Euro en 2012 avec la Roja. Reste maintenant à attendre la liste officielle de la Roja pour confirmation.