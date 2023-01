Montpellier HSC Mercato : René Girard pourrait revenir au MHSC !

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 11:50

Alors que le Montpellier HSC connaît une importante crise sportive, Laurent Nicollin réfléchirait à des alternatives, dont un retour de René Girard.

C'est un début d'année extrêmement délicat que vit le Montpellier HSC. 15e de Ligue 1 à l'issue de la première partie de saison, les Montpelliérains n'ont que deux points d'avance sur la zone de relégation, et l'ambiance devient pesante avec les supporters. Lors du dernier match à la Mosson et une défaite 3-0 face au FC Nantes, le public du MHSC avait exprimé son mécontentement en lançant des fumigènes sur la pelouse, ce qui a provoqué l'interruption de la partie durant une quinzaine de minute.

Mais les tensions sont également présentes en interne, et certaines choses passent mal au Montpellier HSC ces derniers jours. Dans le but de mettre les choses à plat, Laurent Nicollin, président du MHSC, a organisé un repas secret, mardi, d'après les informations révélées par L'Équipe. Et d'après les précisions du quotidien sportif, l'entraîneur du Montpellier HSC, Romain Pitau, ainsi que certains cadres du vestaire n'auraient pas été conviés.

Si aucune information sur ce qu'il s'est dit lors de ce déjeuner n'a filtré, Laurent Nicollin se serait fixé une fourchette de points à récolter lors des 3 prochains matches. En effet, L'Équipe précise que le président du Montpellier HSC veut que son équipe prenne entre 4 et 6 points, et qu'en cas d'échec, plusieurs options pourraient être évoquées, notamment celle d'un retour iconique sur le banc du MHSC.

Montpellier HSC Mercato : René Girard pour sauver le MHSC ?

C'est la grosse information révélée par L'Équipe ce jeudi. Après avoir annoncé que Laurent Nicollin réfléchirait d'ores et déjà à plusieurs alternatives en cas de prochaine déconvenue, le quotidien sportif annonce que René Girard pourrait être de retour au Montpellier HSC dans les prochaines semaines.

En effet, le président du MHSC voudrait un homme de caractère pour épauler Romain Pitau et remobiliser un vestaire qui semble à l'agonie depuis plusieurs semaines. Entraîneur du Montpellier HSC de 2009 à 2013, René Girard a grandement contribué au sacre montpelliérain en Ligue 1 lors de la saison 2011-2012, et son potentiel retour ne devrait être que bénéfique pour le club héraultais.