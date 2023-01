ASSE Mercato : Une porte de sortie s'ouvre pour un défenseur

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 17:03

L’ ASSE entend accélérer son dégraissage en cette fin du mercato d'hiver. Un défenseur en manque de temps de jeu devrait rebondir en National.

L’ ASSE n’a toujours pas réussi à se débarrasser de ses indésirables en manque de temps de jeu. L'AS Saint-Etienne leur cherche pourtant une porte de sortie depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal. En fin de contrat à Saint-Etienne en juin 2023 et indésirables, Sergi Palencia et Gabriel Silva n’ont pas trouvé de club où se relancer.

Michaël Nadé, Etienne Green, Ibrahima Wadji et Charles Abi n’ont également pas trouvé preneurs, malgré une touche en MLS pour le premier cité. L’ ASSE a encore six jours pour trouver un point de chute à ces joueurs décevants lors de la première moitié de saison et sur qui Laurent Batlles ne compte pas pour la suite du championnat.

ASSE Mercato : Abdoulaye Bakayoko devrait rejoindre le Puy Foot 43

Un jeune défenseur formé à l’académie de Saint-Etienne, Abdoulaye Bakayoko (20 ans), figure parmi les joueurs en quête de temps de jeu. Comme Maxence Rivera (ailier droit), le joueur de 20 ans pourrait être prêté d’ici le 31 janvier, date de clôture du mercato d’hiver. Selon les informations d’Evect, il devrait retrouver son ami de même promotion au Puy Foot 43, en D3, jusqu’à la fin de la saison.

L’ ASSE entretient de bonnes relations avec le club de Puy-en-Velay, qui a accueilli Maxence Rivera, fin août 2022. Si la source annonce qu’Abdoulaye Bakayoko devrait prochainement s'engager avec Le Puy Foot 43 pour six mois, elle précise que « le dossier n'est pas encore ficelé à 100%, mais la piste est très sérieuse et les échanges intenses depuis plusieurs jours entre les deux clubs ».

Le jeune arrière central de l’ ASSE a fait 9 apparitions en Ligue 1 cette saison et a été titulaire 7 fois. Mais vu la menace de la relégation des Verts, Laurent Batlles a fait le choix des joueurs plus aguerris, notamment le capitaine Anthony Briançon.