OL Mercato : Une ancienne star de Ligue 1 visée par Lyon

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 16:25

Alors que plusieurs attaquants quittent l' OL ces derniers jours, Lyon vise une ancienne star de Ligue 1 pour renforcer son attaque.

Il n'est pas certain que le mercato hivernal de l' OL vienne apaiser les tensions entre le club et ses supporters. Depuis le 1er janvier dernier, l'Olympique Lyonnais a bouclé qu'une seule arrivée, celle de Dejan Lovren, et les Gones sont en train de se séparer de plusieurs éléments offensifs.

Déjà complètement largué en championnat, l' OL est à côté de la plaque sur ce mercato hivernal, alors qu'il lui reste que quelques jours pour essayer de sauver les meubles. Dans le but de combler les départs de Karl Toko-Ekambi, Tetê et Romain Faivre, les dirigeants lyonnais sont sur la piste menant à Wilson Isidor, l'ancienne pépite du Stade Rennais. Cependant, le jeune attaquant de 22 ans préfère le projet du FC Lorient, et n'est pas vraiment emballé à l'idée de venir à l' OL cet hiver.

Les Gones se sont également positionnés sur une ancienne star de Ligue 1, plus précisement de l' OGC Nice, et qui a empilé les buts avec les Aiglons. Mais la réponse de l'ancien attaquant du Gym a été sans appel.

OL Mercato : Alassane Pléa remballe l'Olympique Lyonnais

Comme le révèle Foot Mercato ce vendredi après-midi, les dirigeants de l' OL ont tenté de faire revenir Alassane Pléa dans le championnat de France. Actuellement au Borussia Mönchendgladbach, l'ancien joueur de l'OGC Nice est le troisième meilleur passeur du championnat d'Allemagne, et selon le média, il aurait catégoriquement refusé les avances de l' OL en vue d'une arrivée cet hiver.

Ce n'est pas le premier refus essuyé par les Gones en ce mois de janvier, puisque le milieu brésilien Joao Gomes a lui aussi décliné la proposition lyonnaise, préferant rejoindre Wolverhampton en Premier League. La période vécue par le club est extrêmement compliquée, à tel point que peu de joueurs aient la grande envie de débarquer dans le Rhône.