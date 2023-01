SRFC: La sortie cinglante de Genesio après la défaite à Lorient

Publié par Ange A. le 28 janvier 2023 à 08:40

Bruno Genesio l’avait mauvaise au sortir de la nouvelle défaite du SRFC lors du derby contre le FC Lorient vendredi au Moustoir.

Le Stade Rennais n’y arrive plus depuis la reprise. Vendredi, le SRFC a concédé sa quatrième défaite depuis la reprise, sa troisième en Ligue 1 en cinq sorties. Rennes a plié l’échine dans le derby contre le FC Lorient en ouverture de la 20e journée du championnat. Privés de leur buteur vedette Terem Moffi, les Merlus ont dominé les Rouge et noir deux buts à un. Montassar Talbi (13e) et Théo Le Bris (31e) ont permis à Lorient de remporter une fois de plus le derby contre Rennes cette saison. Grâce à ce succès, le club Morbihan remonte à la 6e place au classement et n’accuse plus que deux unités de retard sur sa victime du soir (5e). Bruno Genesio a livré son analyse après cette nouvelle contreperformance du SRFC.

SRFC : Le mea culpa de Genesio après la défaite de Rennes à Lorient

Bruno Genesio ne se dédouane pas après la nouvelle défaite de son équipe. Il note d’ailleurs que le SRFC ne s’est pas imposé à l’extérieur depuis la reprise. « C’est la troisième défaite qui ressemble étrangement aux deux autres, à Reims et à Clermont. C’est aussi catastrophique, avec les mêmes manques. Celui qui choisit le système et les joueurs, c’est moi, donc, le premier responsable, c’est moi. Mais je vais faire en sorte que cela change. Quand on a des ambitions comme celles de notre club, on ne peut pas se permettre de jouer seulement 45 minutes », a indiqué l’entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse.

Le coach du SRFC n’exempt pas également ses poulains dont il déplore l’attitude attentiste. « On a débuté le match comme des touristes ! Le système peut être une explication, ce n’est pas une excuse. Avec ce système, il y a 15 jours, on a battu Paris. Dans le foot, il y a des fondamentaux à respecter. Quand vous ne récupérez aucun ballon, que vous perdez tous les duels, quel que soit le système, cela ne peut pas marcher », a souligné Bruno Genesio. Reste à savoir s’il trouvera la formule lors de la réception du RC Strasbourg mercredi.