OL Mercato : Le point de Blanc sur la fin du marché de Lyon

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2023 à 19:35

Laurent Blanc a évoqué le mercato hivernal de l’ OL, en conférence de presse. Il est revenu sur les arrivées et les départs, avant la fin du marché.

En attendant l’officialisation de la signature du brésilien Jeffinho (ailier en provenance de Botafogo), l’entraineur de l’ OL a fait un tour d’horizon sur le marché du club rhodanien. L’Olympique Lyonnais a recruté Amin Sarr à Heerenveen aux Pays-Bas, lundi. Il est la deuxième recrue hivernale des Gones. Il arrive après le défenseur central croate Dejan Lovren. Le jeune attaquant suédois est qualifié pour le match de l’ OL contre le Stade Btrrestiois, mercredi (21h).

Quant à Jeffinho, dont la signature sera officialisée ce mardi, s’il satisfait à la visite médicale, il est déjà forfait pour le match de la 21e journée de Ligue 1. « Jeffinho ne sera pas qualifié et il a un petit problème physique qui fait qu'il ne sera pas apte à jouer », a annoncé Laurent Blanc.

OL Mercato : Blanc, « je ne peux pas dire si je suis satisfait […] »

Alors que Wilson Isidor (avant-centre) a été recalé à la visite médicale, et que Joao Gomes (milieu défensif brésilien) a préféré rejoindre Wolverhampton en Premier League, l’ OL reste attentif sur le marché jusqu’à tard dans la nuit. « Le mercato ? Ce sera terminé à minuit et mercredi on aura l'effectif qui finira la saison à Lyon […]. Jusqu'à la fin du mercato, tout est possible. Je ne peux pas dire si je suis satisfait, car le mercato n’est pas encore fini », déclaré Laurent Blanc à quelques heures de la fermeture du marché des transferts janvier.

Dans le sens des départs, l’ OL a été plus actif. Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaide ont été prêtés respectivement au Stade Rennais, au FC Lorient et à l'ES Troyes AC. Quant à Malo Gusto (arrière latéral droit), il a été transféré à Chelsea, contre un gros chèque de 30 M€ (hors bonus). Mais, il reste à Lyon en prêt jusqu’à la fin de la saison. « On est tous heureux pour Malo Gusto. C'est extraordinaire ce qui lui arrive, car il signe pour six ans à Chelsea après un an comme titulaire en Ligue 1. », a déclaré Blanc.