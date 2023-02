ASSE : Wesley Fofana raconte son difficile parcours à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 03 février 2023 à 11:20

Wesley Fofana est revenu sur son parcours à l’ ASSE, dans une interview sur You Tube. Il fait savoir que rien ne lui a été donné à Saint-Etienne.

Natif de Marseille, Wesley Fofana (22 ans) a longtemps rêvé de l’OM, avant de finalement intégrer le centre de formation de l’ ASSE. Cela après deux tests à l’Etrat. Le défenseur central de Chelsea avoue qu’il a dû mener un combat contre lui-même et les autres pensionnaires, pour gravir les paliers à Saint-Etienne, jusqu’à l’équipe professionnelle. Même chez les pros, rien ne lui a été donné ! Il a dû se donner à fond aux entrainements pour arracher sa place. « Mes débuts à Sainté, ça a été très difficile. Saint-Étienne ce n’était pas évident, c’était la vraie bagarre. Je suis arrivé dans un environnement "centre de formation" très cadré avec beaucoup de règles, c’était difficile pour moi. Tout le monde est là pour réussir, il faut se faire respecter ».

ASSE : Wesley Fofana viré par Saint-Etienne à 15 ans

Alors qu’il consentait des efforts et des sacrifices sur le terrain pour réussir, tout ne se passait pas bien l’école. Et il a été puni après 4 mois passés au sein de l’académie stéphanoise, alors qu’il n’avait que 15 ans.« Il y a aussi l’aspect scolaire qui joue beaucoup. Tu n’es pas bon à l’école, il n’y a pas de foot dans les centres, tu es puni. Tous les jours, c’était un combat contre moi-même. J’étais loin de chez moi, toutes mes bêtises, j’ai payé cash. Saint-Étienne a pas été très bon avec moi sur ce point, j’ai été viré pour mon mauvais comportement à l’école […]. C’était le moment le plus dur de ma vie, je suis revenu à zéro après des efforts et des sacrifices ».

ASSE : Une deuxième chance pour le défenseur formé à l'Etrat

Toutefois, Wesley Fofana a bénéficié d’une seconde chance dans le Forez. Il a été rappelé deux mois plus tard par le directeur du centre de formation de l' ASSE, car son contrat aspirant n’avait pas été résilié. « On discute avec Saint-Étienne, soit le contrat est résilié et je récupère l’argent de ma fin de contrat aspirant, soit je reviens. Dans la tête de ma famille, il fallait que je parte de Marseille, même si je ne devais pas jouer à l’ ASSE pour les trois prochaines années. En gros, va apprendre le foot et va voir c’est quoi l’école.

En deux mois, Saint-Étienne me reprend […]. Quand je reviens, je suis totalement différent. J’ai compris ma chance. Je suis une autre personne. Je mets des choses en place dans ma tête. J’installe une routine, être le premier à l’entrainement, je deviens un homme, ça m’a mis une vraie baffe », a-t-il raconté.

Un transfert record pour l'ancien Stéphanois

La suite de la carrière de Wesley Fofana est connue. Après seulement 20 matchs disputés en Ligue 1 (entre mai 2019 et octobre 2020), il a été transféré à Leicester City contre un montant record pour le club ligérien, soit 35 M€ hors bonus. Et après deux ans chez les Foxes, il a rejoint Chelsea fin aout 2022, contre 80,4 M€. Pour rappel, le Franco-Ivoirien avait signé son premier contrat pro à l’ ASSE en mai 2018 et avait remporté la Coupe Gambardella avec les U19 en avril 2019. Il avait disputé son premier match en professionnel, le 18 mai 2019.