Montpellier HSC : Le MHSC tremble pour Teji Savanier

Publié par Jules le 03 février 2023 à 16:45

Tandis que le Montpellier HSC affronte le RC Strasbourg ce dimanche, la situation de Téji Savanier inquiète avant ce match important du MHSC.

Ce vendredi, lors de l'entraînement du Montpellier HSC, un nom très important manquait à l'appel en début de séance. Et pour cause, le capitaine et milieu de terrain montpelliérain Téji Savanier ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers aujourd'hui. Tandis que Jordan Ferri, atteint par la grippe ses derniers jours, était bel et bien de retour, c'est donc à son coéquipier d'être malade, à seulement deux jours d'un match essentiel face au RC Strasbourg. Une absence qui a de quoi inquiéter au MHSC.

Comme l'a expliqué Romain Pitau en conférence de presse d'avant-match, Téji Savanier est malade, et passe actuellement une batterie de tests médicaux qui détermineront si, oui ou non, le capitaine du MHSC sera présent sur la pelouse de la Meinau ce dimanche pour le match face à Strasbourg. Les Montpelliérains, qui se sont inclinés face au PSG cette semaine, devront cette fois s'imposer contre le RC Strasbourg, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien qui va se jouer durant la seconde partie de saison.

Montpellier HSC : Elye Wahi sera bien présent avec le MHSC

Un temps incertain pour cette rencontre, Elye Wahi, qui a pris un petit coup, sera apte pour le match contre le RC Strasbourg, tout comme Whabi Khazri. Tous les deux suspendus durant 2 rencontres, ils sont tous les deux de retour ce dimanche avec le Montpellier HSC. Des retours dont Romain Pitau se satisfait. "C’est bien d’avoir tout le monde à disposition, car on va avoir besoin de toutes nos forces. Elye, qui avait pris un petit coup, avait besoin d’avoir un entraînement plus poussé."

Le Montpellier HSC attend désormais d'être fixé pour Téji Savanier, qui est un élément essentiel de l'équipe depuis plusieurs saisons déjà. Quoi qu'il en soit, avec ou sans son capitaine, le MHSC doit absolument s'imposer ce dimanche contre le RC Strasbourg pour prendre ses distances sur la zone rouge.