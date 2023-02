Mercato PSG : Les raisons de la signature de Navas à Nottingham

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 01:19

En manque de temps de jeu au PSG, Keylor Navas va découvrir la Premier League. Le Costaricien est prêté à Nottingham Forest.

Comme Pablo Sarabia, Keylor Navas va découvrir la Premier League cette saison. L’ailier espagnol est transféré à Wolverhampton contre 5 millions d’euros. Quant au portier costaricien, il est prêté sans option à Nottingham Forest. L’ancien Madrilène était en manque de jeu au Paris Saint-Germain. Cette saison, il est cantonné à un rôle de remplaçant au PSG. La saison dernière déjà, il avait été inscrit dans la rotation par Mauricio Pochettino. Mais Christophe Galtier, nommé l’été dernier, l’a confirmé comme numéro 2. Le gardien de 36 ans n’a disputé que deux rencontres avec le Paris SG. C’était en Coupe de France contre Châteauroux et Pays de Cassel. Le portier sud-américain espère retrouver du temps de jeu avec l’actuel 13e de Premier League. Il s’est justifié sur son départ de Paris pour le club anglais.

Mercato PSG : Keylor Navas sort la raison de son départ de Paris

Comme déjà évoqué cet hiver, Keylor Navas souhaitait poursuivre sa carrière dans un championnat du Top 5 européen en cas de départ du Paris SG. Raison pour laquelle il a souhaité saisir la perche tendue par Nottingham cet hiver. « Aller à Nottingham, c’est une opportunité, on va en profiter. J’ai choisi ce club parce que c’est une équipe qui a un bon projet, de grands joueurs et qui joue en Premier League. C’est un défi. Ils ont de grands supporters, c’est l’endroit idéal. Je veux continuer à faire de grandes choses dans ma carrière et Nottingham est une opportunité en or pour jouer en Premier League », a expliqué le portier costaricien aux médias du club.

Reste maintenant à savoir s’il disposera du temps de jeu à Nottingham Forest. Son avenir devra encore faire parler l’été prochain au terme de sa pige anglaise. Il ne lui restera qu’une seule année de contrat avec le Paris Saint-Germain.