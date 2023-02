ASSE-Annecy : Des changements dans la compo de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 04 février 2023 à 09:39

En l’absence de trois joueurs au sein du groupe de l’ ASSE contre le FC Annecy, Laurent Batlles va procéder des changements dans son équipe, comme annoncé.

L’ ASSE est privée de trois joueurs importants, lors de la 22e journée de Ligue 2, ce samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. Blessés contre le FC Sochaux, Antony Briançon (tibia) et Kader Bamba (lésion musculaire à la cuisse) ne sont pas dans le groupe de l’AS Saint-Etienne pour affronter le FC Annecy cet après-midi. Lors de son passage en conférence de presse, Laurent Batlles a également déclaré Gaëtan Charbonnier forfait, en raison d’un mal de dos.

En l’absence du capitaine, de la recrue prêtée par le FC Nantes et du nouvel avant-centre de l’ ASSE, l’entraineur des Verts est contraint de faire des changements dans son équipe, comme il l’a annoncé face aux journalistes. « Il y aura peut-être d'autres changements que seulement Charbonnier. On doit encore réfléchir à certains ajustements contre Annecy. »

ASSE : Wadji titulaire à la place de Charbonnier

En défense centrale, Léo Pétrot devrait être associé au jeune Saïdou Sow, avec Dennis Appiah et Niels Nkounkou respectivement à droite et à c gauche. Soit la même défense que celle alignée à Bastia, mardi dernier. Dans l’entrejeu, Aimen Moueffek devrait retrouver une place de titulaire, à la place de la recrue Lamine Fomba qui n’a pas été au top au stade Armand-Césari. Mathieu Cafaro, Victor Lobry et Benjamin Bouchouari sont partis pour garder leur place dans l’équipe type. En attaque, Ibrahima Wadji devrait être associé à Jean-Philippe Krasso.

Dans les buts, Gautier Larsonneur va enchainer un 5e match comme titulaire, sous le maillot des Verts qu’il a rejoint cet hiver. À noter que la 7e et dernière recrue hivernale de l’ ASSE, Mateo Pavlovioc n’est pas apte pour jouer son premier match. Il a fait 10 heures de route en voiture de Croatie à Saint-Etienne pour signer son contrat, le dernier jour du mercato, mardi soir. Il n’a eu que deux séances d’entrainement collectif, jeudi et vendredi.

La compo probable de l’ ASSE

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, L. Pétrot, N. Nkounkou, S. Sow

Milieux : M. Cafaro, V. Lobry, A. Moueffek, B. Bouchouari

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji

La compo probable du FC Annecy

Gardien : F. Escales

Défenseurs : G. Jean, M. Bastian, K. Mouanga

Milieux : A. Kashi, F. Lajugie, V. Pajot, Y. Demoncy

Attaquants : Testud, Billemaz, Sahi