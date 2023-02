PSG : Deux stars pourraient faire leur retour face à Marseille

Publié par Jules le 06 février 2023 à 18:34

Tandis que le PSG affronte Marseille ce mercredi en huitième de finale de Coupe de France, les Parisiens pourraient enregistrer deux retours importants.

Une fois n'est pas coutume, il y aura donc trois classicos cette saison. Le hasard de la Coupe de France a en effet décidé de faire affronter le PSG et l' OM dès les huitièmes de finale. La dernière confrontation entre les deux équipes dans cette compétition remonte à la saison 2015-2016, à l'occasion d'une finale remportée par le Paris SG sur le score de 4 buts à 2, grâce, notamment, à un doublé de Zlatan Ibrahimovic.

Aujourd'hui, le Suédois n'est plus au PSG, mais d'autres stars l'ont remplacé. Tandis que Kylian Mbappé ne devrait pas revenir de sitôt sur les pelouses avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi devrait, quant à lui, bel et bien être présent à l'occasion de cette affiche importante du football français. En ce qui concerne Neymar, l'autre joueur du trio offensif parisien, les nouvelles sont plutôt bonnes, et son retour à la compétition pourrait avoir lieu très prochainement.

PSG : Neymar et Ramos ont repris l'entraînement ce lundi

Ce lundi matin, au Camp des Loges, deux joueurs très importants du PSG étaient enfin de retour pour l'entraînement collectif. En effet, Neymar et Sergio Ramos étaient tous les deux présents avec leurs coéquipiers. En ce qui concerne le Brésilien, ce dernier semble s'être remis de ses derniers problèmes physiques et pourrait revenir avec le Paris SG. En ce qui concerne l'international espagnol, ce dernier ne souffre plus aux adducteurs, suite à sa sortie sur blessure il y a une semaine contre le Montpellier HSC.

La présence des deux stars du PSG à l'entraînement, ce lundi matin, pose donc la question de leur apparition mercredi contre l' OM. Néanmoins, on peut penser que, même s'ils ne sont pas titulaires contre les Marseillais, Neymar et Sergio Ramos devraient faire partie du groupe parisien pour ce match. Un groupe qui aura à cœur de réaliser une belle rencontre pour doucher les espoirs de la bande à Mattéo Guendouzi.