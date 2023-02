RC Lens : Nouveau coup de gueule contre l’arbitrage après Brest

Publié par Ange A. le 07 février 2023 à 04:04

Le match nul entre le Stade Brestois et le RC Lens passe mal. Après Franck Haise, c’est au tour d’Arnaud Pouille de grogner contre l’arbitrage.

Le RC Lens tourne au ralenti depuis quelques semaines. Dimanche, le Racing a aligné un troisième match de suite en championnat sans victoire. Les Sang et or ont arraché le match nul sur la pelouse du Stade Brestois (1-1). Le club nordiste n’a signé qu’une victoire lors des cinq dernières rencontres. Un coup mou qui a fait perdre au RCL sa place de dauphin du PSG. Lens n’est plus que 3e au classement en Ligue 1. Le club artésien a été doublé par l’Olympique de Marseille, pourtant 4e avant la trêve imposée par la Coupe du monde. Les Sang et or ont toujours la dernière sortie contre Brest au travers de la gorge. Ils continuent de pester contre l’arbitrage.

RC Lens : Arnaud Pouille enrage contre l’arbitrage à Brest

Directeur général du Racing Club de Lens, Arnaud Pouille s’en est à son tour pris à l’arbitrage de la rencontre. Il estime que le RC Lens a subi trop d’erreurs lors de son déplacement à Francis Le Blé. « Ce n’est pas dans nos gènes de ne pas respecter les choses, on nous promet monts et merveilles, on fait des changements [avec le VAR] et on se retrouve avec le match le plus mal arbitré depuis 15 ans », a pesté le responsable nordiste sur La Chaîne L’Équipe. Comme Pouille, l’entraîneur des Sang et or avait exprimé son courroux après cette contreperformance.

« Même si j’ai des yeux de 52 ans, j’ai quand même plutôt bien vu la chose. J’ai voulu à l’instant discuter avec les arbitres, pas avec le VAR malheureusement, mais avec les arbitres. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible », déplorait Franck Haise. Après ce nouveau coup d’arrêt en championnat, le club nordiste défie Lorient ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France.