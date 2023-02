PSG Mercato : Le Paris SG prêt à faire volte-face pour Messi ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 21:46

Alors que Luis Campos a reconnu des négociations avec Lionel Messi pour une prolongation, un ancien du PSG conseille aux dirigeants d’abandonner cette idée.

Dans une interview accordée à Téléfoot sur TF1, Luis Campos a avoué dimanche que le Paris Saint-Germain discute effectivement d’une prolongation de contrat avec Lionel Messi, dont l’actuel engagement prend fin le 30 juin prochain.

« En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher. J’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il puisse continuer avec nous. Je serais ravi s’il continue avec nous, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver à ce but et continuer d’avoir Leo Messi avec nous », a confié le conseiller football du club de la capitale. Seulement, cette position de la direction parisienne ne semble pas faire l’unanimité chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Rothen demande à Paris d’éviter « une connerie » avec Messi

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos feraient une énorme erreur en offrant un nouveau contrat juteux à Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pas du tout convaincu par l’implication de l’attaquant argentin dans le projet et la vie du club, Jérôme Rothen estime que sa prolongation serait « une connerie », expliquant notamment sur les antennes de RMC Sport qu’en « termes d’image et de ce qu’il renvoie, je ne comprendrais pas que Leo Messi ait envie de prolonger l’aventure. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant (…) Donc il n’a pas envie de s’investir plus que ça. C’est une fausse bonne idée. »

De son côté, Daniel Riolo a expliqué dans l'After Foot de ce lundi que le Paris Saint-Germain ne devrait pas prolonger Lionel Messi avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Reste maintenant à savoir si la direction parisienne voudra temporiser dans ce dossier.