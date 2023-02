PSG Mercato : 8M€, Campos se rapproche d’un coup de génie au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 12:29

Si Luis Campos entend frapper fort l’été prochain pour renforcer l’équipe de Christophe Galtier, le PSG pourrait aussi régler d’autres dossiers en suspens.

Après s’être complètement raté lors du mercato hivernal passé, avec notamment zéro recrue là où Christophe Galtier attendait au moins deux renforts en défense et en attaque, Luis Campos compte bien se rattraper sur le marché des transferts de l’été à venir. Alors que Kylian Mbappé se plaint d’évoluer dans un rôle de pivot, le Paris Saint-Germain devrait s’attaquer à un grand attaquant.

Les noms de Marcus Rashford et Rayan Cherki seraient déjà ainsi sur les tables des dirigeants du club de la capitale française. Mais à côté de ce gigantesque chantier, le conseiller football des Rouge et Bleu devrait également faire face à certaines affaires pendantes depuis des mois, le cas notamment des joueurs prêtés. Dans cette optique, Campos pourrait boucler une belle affaire avec l’AS Rome pour le PSG.

PSG Mercato : La Roma veut garder Georginio Wijnaldum

Prêté cette saison à la Roma, Georginio Wijnaldum ne semble plus être dans les plans du Paris Saint-Germain. Arrivé libre en juillet 2021 en provenance de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais n’est jamais parvenu à s’imposer aux côtés de Marco Verratti. Méconnaissable, le joueur de 32 ans n’est donc plus le bienvenu chez les Rouge et Bleu. Et cela tombe bien puisque José Mourinho est persuadé que le compatriote de Xavi Simons va revenir à son meilleur niveau.

Alors que le club romain dispose d’une option d’achat fixée à 8 millions d’euros, il envisagerait très sérieusement de conserver Wijnaldum, à en croire les informations relayées ces dernières heures par Todofichajes. Une tendance confirmée par Relevo, qui assure que la Roma souhaiterait reconduire le prêt du natif de Rotterdam pour une saison supplémentaire. Un scénario qui n’entre pas dans les plans du Paris SG puisque l’ancien coéquipier de Sadio Mané sera en fin de contrat en juin 2024. Le média espagnol explique alors que le club de la Louve pourrait négocier l’option d’achat à la baisse afin de recruter définitivement Georginio Wijnaldum.

Une bonne nouvelle à venir pour le PSG.