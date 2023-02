PSG Mercato : Le président du Barça répond en personne à Matias Messi

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2023 à 22:10

Joan Laporta, le président du Barça, a été interrogé sur la sortie de Matias Messi, le frère de la star du PSG, excluant un retour de la Pulga en Catalogne.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? L’international argentin n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et les supporters du FC Barcelone commencent à rêver d'un retour de leur ancien capitaine. Mais son frère Matias a fixé une condition herculéenne à cette possibilité.

« Nous n'allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat. Les gens auraient dû sortir et faire une marche pour que Laporta parte et que Messi reste. Le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. […] Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi », a commenté Matias Messi dans un live Twitch pour le journal catalan Sport. Une sortie fracassante qui a soulevé la toile, notamment du côté des Socios. Directement indexé par le clan Messi, le président du club catalan a réagi à ces propos.

PSG Mercato : Joan Laporta persiste pour Lionel Messi

Présent en conférence de presse ce jeudi, Joan Laporta a refusé d’entretenir la polémique soulevée par le frère de Lionel Messi sur son éventuel retour à Barcelone. Le premier responsable du club culé a toutefois reconnu que le numéro 30 du Paris Saint-Germain fait bel et bien partie du patrimoine barcelonais et que son retour est toujours dans les esprits en Catalogne.

« C’est évident que Léo fait partie du patrimoine du club, c'est le meilleur de l'histoire. Il appartient au PSG et je ne veux pas commenter, car je respecte le joueur et son club. Son frère ? Il s'est excusé, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez en déduire ce que vous voulez, mais je ne réponds pas à Matias Messi, ça ne change rien aux relations entre le Barca et Lionel Messi », a expliqué l’avocat espagnol.