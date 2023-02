PSG : Forfait confirmé pour Messi, la compo tombe contre Monaco

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2023 à 14:55

Blessé aux ischio-jambiers contre l’OM, Lionel Messi va manquer le déplacement du PSG à Monaco ce samedi. Découvrez la compo probable de Paris.

Après son élimination en huitième de finale de la Coupe de France par l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain va reprendre du service en Ligue 1, samedi à 17h, face à l’AS Monaco, au stade Louis-II. Pour cette rencontre de la 23e journée du Championnat, l’entraîneur parisien Christophe Galtier va devoir composer son équipe sans Kylian Mbappé, Renato Sanches (cuisse), Nordi Mukiele (cuisse), Presnel Kimpembe et Lionel Messi.

PSG : Touché aux ischio, Messi est absent face à Monaco

Pour rappel, Renato Sanches sera absent pour plusieurs semaines, tandis que Nordi Mukiele reviendra à la fin du mois. Concernant l’international argentin de 35 ans, le club de la capitale a sorti un communiqué médical ce vendredi pour confirmer son absence pour le déplacement sur le Rocher. « Touché aux ischio-jambiers face à Marseille, Leo Messi restera en soins pendant 48h. Son retour à l’entraînement est prévu lundi », indique le PSG sur son site internet.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe rapporte que le latéral droit marocain Achraf Hakimi a également été touché à Marseille et est incertain pour le match contre l’AS Monaco. Une occasion pour Christophe Galtier de faire confiance au jeune Timothée Pembélé dans le couloir droit de la défense. Très en vue mercredi soir face à Marseille, Nuno Mendes pourrait être laissé au repos au profit de Juan Bernat pour l’animation du côté gauche de la défense des Rouge et Bleu.

Au milieu, Marco Verratti, qui a besoin d’avoir du rythme dans les jambes avant l’arrivée du Bayern Munich, devrait enchaîner à Louis II en compagnie de Danilo Perreira et Zaïre-Emery. En attaque, en l’absence de Messi et Mbappé, l’international espagnol Carlos Soler devrait être préféré à Vitinha pour accompagner Neymar et Hugo Ekitike.

La compo probable du PSG face à Monaco :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Pembélé, Marquinhos, Bernat, Ramos

Milieux de terrain : Danilo, Verratti, Zaïre-Emery

Attaquants : Soler, Ekitike, Neymar.