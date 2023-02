Stade Rennais : Le groupe de Genesio pour le déplacement à Toulouse

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 23:59

À l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace au Stadium, dimanche à 13 heures, pour en découdre avec le Toulouse FC. Découvrez le groupe retenu par Bruno Genesio pour ce match.

Pour affronter l’équipe de Toulouse, Bruno Genesio a fait appel à un groupe de 22 joueurs. L'entraîneur du Stade Rennais enregistre trois retours, notamment Romain Salin, Christopher Wooh et Lovro Majer. En revanche, Lorenz Assignon, Hamari Traoré, Xeka et Martin Terrier sont toujours à l'infirmerie. Battu à domicile par Lille samedi (1-3), le SRFC a mis fin à sa série d’invincibilité au Roazhon Park qui courait depuis le 21 août.

Mais c’est une autre série que le club breton espère briser dimanche, à Toulouse. Battu 4 fois de suite à l’extérieur en championnat (Reims, Clermont, Lorient) et en coupe de France (Marseille), Rennes ne s’est imposé qu’une fois depuis la reprise hors de son stade, à Bordeaux en coupe de France. Plus que le résultat, l’équipe affiche à l’extérieur un tout autre visage qu’à domicile depuis la reprise, et la fin d’une série de 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

« Il faut le relativiser et recontextualiser le classement. Aujourd’hui on a 40 points, l’année dernière à la même époque on en avait 34. Ça montre aussi que notre parcours est bon », a déclaré Genesio en conférence de presse ce samedi.

Le groupe du Stade Rennais pour Toulouse

Gardiens : Doğan Alemdar, Steve Mandanda, Romain Salin

Défenseurs : Djed Spence, Warmed Omari, Joe Rodon, Christopher Wooh, Jeanuël Belocian, Arthur Theate, Birger Meling, Adrien Truffert

Milieux : Baptiste Santamaria, Lesley Ugochukwu, Benjamin Bourigeaud, Lovro Majer, Flavien Tait, Désiré Doué

Attaquants : Jérémy Doku, Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Ibrahim Salah, Karl Toko Ekambi.