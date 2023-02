FC Nantes : Un taulier du FCN va retrouver la Juventus

Publié par Enzo Vidy le 13 février 2023 à 12:50

Vainqueur de Lorient dimanche, le FC Nantes est désormais tourné vers la Juventus. L'occasion pour un taulier du FCN de retrouver le Juventus Stadium.

Le FC Nantes a parfaitement préparé son déplacement à Turin. Opposés au FC Lorient dimanche soir, les Nantais sont parvenus à forcer la décision grâce à Ludovic Blas à la 66e minute de jeu. Après cette précieuse victoire, les Canaris occupent la 13e place du classement, et possèdent désormais 10 points d'avance sur la zone de relégation.

Désormais, tout le peuple du FC Nantes attend avec impatience la première confrontation face à la Juventus jeudi prochain à l'occasion des barrages aller de la Ligue Europa. Le FCN va d'abord commencer par un déplacement à Turin, au Juventus Stadium, avec la fervente intention de ramener un résultat de ce voyage.

Ce sera également l'occasion pour un taulier du FC Nantes de retrouver ce stade mythique, où il a eu la chance de jouer lors de son passage à la Fiorentina lors de la saison 2018-2019.

FC Nantes : Alban Lafont connaît bien le Juventus Stadium

Joueur de la Fiorentina il y a quelques saisons, Alban Lafont a déjà joué sur cette fameuse pelouse du Juventus Stadium. Jeudi prochain, le gardien du FC Nantes sera à nouveau présent dans ce stade pour tenter de garder sa cage inviolée face à l'armada turinoise. Après la rencontre face au FC Lorient dimanche soir, le portier du FCN s'est exprimé en zone mixte et n'a pas caché son enthousiasme de retourner à Turin.

"J’ai joué à Turin avec la Fiorentina, le stade est magnifique. Je vais le regarder avec des grands yeux comme tout le monde, mais on n’est pas là-bas pour admirer les spectateurs. On y va pour jouer et faire un résultat !" Reste à savoir si le FC Nantes sera en mesure de rivaliser avec la Vieille Dame jeudi soir, pour s'offrir le droit de rêver lors du match retour à la Beaujoire le 23 février prochain.