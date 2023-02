PSG Mercato : Al-Khelaïfi arrête une décision importante pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 14:36

À la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, la presse a lâché une bombe sur l’avenir de Neymar.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Neymar serait-il en train de disputer sa dernière saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Foot Mercato assure ce lundi que Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale voudraient se séparer de la star brésilienne lors du prochain mercato estival.

« Selon nos informations, l’état-major à Doha souhaite un départ à l’issue de la saison. Une volonté claire, renforcée ces dernières semaines par les prestations très décevantes du Brésilien, sans parler de son attitude problématique envers ses coéquipiers lors du match contre l’AS Monaco. Reste à savoir qui viendra taper à la porte pour le joueur de 31 ans et s’il sera enclin à changer d’air lui aussi », a expliqué le journaliste Santi Aouna.

PSG Mercato : Doha ne veut plus voir Neymar à Paris

De son côté, le quotidien Le Parisien explique qu’après sa belle première partie de saison, Neymar est retombé dans ses travers avec un comportement qui commence à agacé au plus haut niveau le Paris Saint-Germain. Notamment sa crise de nerf samedi en plein match contre l’AS Monaco lorsqu’il s’en est pris ouvertement à ses coéquipiers Vitinha et Hugo Ekitike sur le terrain, et sa vive altercation avec Luis Campos à la fin de la rencontre.

Et comme si cela ne suffisait pas, Neymar s’est également permis d’organiser une fête d’anniversaire tard dans la nuit, juste avant le Classico perdu en Coupe de France contre l’Olympique de Marseille. Autant d’éléments négatifs qui poussent désormais Doha à vouloir coûte que coûte placer l’attaquant de 31 ans sur le marché à l’issue de la saison. Reste maintenant à savoir quel club voudra recruter Neymar en cas de départ.