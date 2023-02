PSG Mercato : Coup de théâtre ! Messi veut quitter le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 23:36

Alors que la tendance était à une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Lionel Messi envisagerait finalement de quitter le PSG cet été.

Dans une interview accordée début février au média argentin Olé, Lionel Messi a confié qu’il ne savait pas encore de quoi sera fait son avenir. « J’aime jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je suis bon, que je me sens en forme et que je continue à en profiter, je le ferai. Mais cela semble faire beaucoup jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Cela dépendra de l’évolution de ma carrière.

Je vais avoir 36 ans, je verrai où me mène ma carrière, et cela dépend de beaucoup de choses », expliquait le septuple Ballon d’Or, alors que le Paris Saint-Germain aimerait le voir poursuivre une ou deux saisons de plus. Il y a peu, le quotidien Le Parisien annonçait que Messi et le PSG étaient parvenus à un accord verbal pour une prolongation jusqu’en juin 2024 avec une saison supplémentaire en option. Mais la donne pourrait changer dans ce dossier.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à dire stop au Paris SG ?

Selon Le Parisien, « Lionel Messi ne semble pas avoir été difficile à convaincre. Paris lui offre deux éléments essentiels à ses yeux : sa famille est heureuse et le PSG lui permet de rester au top niveau européen. » Mais ce mardi, le journaliste Santi Aouna a lâché une bombe sur ce dossier, expliquant notamment que l’international argentin ne serait plus vraiment chaud pour rester à Paris après la fin de son engagement.

« Ces derniers temps, il était souvent écrit que la tendance était à une prolongation de Messi. Si elle n’est toujours pas écartée, cette hypothèse n’est actuellement pas celle privilégiée par la Pulga. Le champion du monde aurait plutôt un départ en tête. Le PSG même s’il a bien évidemment maintenu un contact permanent avec le club Messi, attendra le couperet de la Ligue des Champions pour se décider », a révélé spécialiste de Foot Mercato. La double confrontation contre le Bayern Munich sera donc décisive dans la décision de Messi.