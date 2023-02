PSG Mercato : Sergio Ramos a pris une décision pour son avenir

Publié par Jules le 14 février 2023 à 08:31

Arrivé il y a un peu moins de deux ans au PSG, Sergio Ramos va devoir prendre une décision rapidement, alors que son contrat se termine très bientôt.

Après une saison très compliquée, plombée par les blessures, l'année dernière, Sergio Ramos réalise un bon exercice 2022-2023 avec le PSG. Néanmoins, le contrat du défenseur espagnol arrive à terme en juin prochain, ce qui devrait pousser le joueur, et le club, à trouver une solution concernant l'avenir du champion du monde 2010. Alors que le Paris SG hésite encore à lui proposer une extension de contrat, le joueur aurait, de son côté, tranché pour son avenir dans la capitale française.

Le PSG va avoir du travail dans les prochains mois, notamment en ce qui concerne les joueurs en fin de contrat. Alors que Lionel Messi pourrait quitter le Paris SG à l'issue de la saison, les Parisiens aimeraient conserver le septuple ballon d'or, d'autant que la Pulga performe cette saison. En ce qui concerne Sergio Ramos, l'intérêt de plusieurs clubs est déjà présent pour l'international espagnol (180 sélections) qui a déjà pris une première décision lourde de sens.

PSG Mercato : Sergio Ramos a refusé les avances d'Al-Nassr

Comme nous l'expliquions il y a quelques semaines, le club d'Al-Nassr, qui a déjà frappé un énorme coup en s'offrant Cristiano Ronaldo cet hiver, voudrait récupérer d'autres stars européennes. Ainsi, le club saoudien se serait positionné pour tenter de faire venir Sergio Ramos. Mais si l'on en croit les informations révélées par le média El Nacional, le défenseur espagnol n'a pas eu trop de mal à refuser cette offre exotique pour rester au PSG.

À 36 ans, le défenseur du PSG pense pouvoir encore briller en Europe, et ne voudrait pas quitter le vieux continent pour rejoindre un championnat exotique. Plus que ça, Sergio Ramos se verrait bien rester au Paris SG un peu plus longtemps, et attendrait donc un signe du Paris Saint-Germain qui pourrait ouvrir des négociations pour sa prolongation de contrat dans les prochains mois.