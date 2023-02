PSG Mercato : Le doute subsiste pour l'avenir d'un défenseur

Publié par Jules le 15 février 2023 à 11:27

Alors que le PSG est sur la sellette en Ligue des Champions après sa défaite contre le Bayern, le Paris SG va devoir régler un problème en interne.

Vaincu par le Bayern Munich à domicile hier soir en Ligue des Champions (0-1), le PSG doit se remettre les idées en place pour continuer à aller de l'avant malgré le passage à vide que connaît l'équipe de Christophe Galtier. Une série de trois défaites consécutives pour le Paris Saint-Germain après la défaite contre l'OM en Coupe de France et contre l'AS Monaco en Ligue 1. Cela n'était pas arrivé depuis 2011 pour le Paris SG. À l'époque, c'était Antoine Kombouaré qui était l'entraîneur du club francilien.

Le PSG va devoir réagir très rapidement pour éviter que le doute ne s'installe dans la tête des joueurs. En parallèle des problèmes sportifs que connaît le Paris SG, le club va également devoir gérer d'autres éléments dans le vestiaire, puisque plusieurs joueurs pourraient quitter le club dans les prochains mois. Alors que Lionel Messi est toujours très courtisé, l'avenir de Sergio Ramos s'écrit en pointillés du côté du Paris Saint-Germain, qui ne sait pas quoi faire avec le défenseur espagnol.

PSG Mercato : Sergio Ramos reste prudent pour son avenir

Alors que le PSG n'a encore pris aucune décision en ce qui concerne l'avenir de Sergio Ramos, l'ancien défenseur du Real Madrid est dans le flou concernant l'été prochain, comme il l'a déclaré au micro de RMC Sport après la défaite du Paris SG contre le Bayern hier soir. "Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure, mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été."

Tandis que le contrat de Sergio Ramos avec le PSG s'achève en juin, le doute persiste sur son avenir, d'autant que plusieurs clubs exotiques lui tendent les bras pour une arrivée libre en fin de saison.