PSG Mercato : La vente de Wijnaldum à l'AS Rome se complique

Prêté cette saison à l'AS Rome par le PSG, le transfert définitif de Georginio Wijnaldum en Italie pourrait se compliquer ces prochaines semaines.

Arrivé durant l'été 2021 au PSG, Georginio Wijnaldum n'a jamais vraiment convaincu au milieu de terrain. Lors du dernier mercato estival, le Néerlandais apparaissait alors comme un indésirable à Paris et a donc été placé sur la liste des transferts. C'est ainsi que l'ancien joueur de Liverpool a débarqué en Italie, et plus précisément à l'AS Rome, où José Mourinho était particulièrement intéressé par le joueur de 32 ans. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'international néerlandais (86 sélections), qui a connu un long arrêt.

Dès son arrivée à l'AS Rome, le joueur appartenant au PSG se blesse, après avoir disputé seulement quelques minutes avec l'écurie romaine. Victime d'une fracture du tibia, le milieu de terrain n'a retrouvé le chemin des terrains que très récemment, et est désormais bien décidé à prouver qu'il a le niveau pour s'imposer durablement en Serie A sous les ordres de José Mourinho. Alors que la question de l'avenir de Sergio Ramos interroge ces derniers temps, le PSG doit également résoudre le problème de Georginio Wijnaldum.

PSG Mercato : Wijnaldum va devoir réduire son salaire pour signer à Rome

Dans le deal conclu entre le PSG et l'AS Rome en tout début de saison, les Parisiens ont ajouté une clause d'achat fixée à environ 8 millions d'euros. Selon les informations de La Repubblica, les dirigeants romains seraient plutôt intéressés à l'idée de conserver définitivement le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais un élément pourrait bloquer les discussions entre les différentes parties.

Lors de son arrivée au PSG il y a un an et demi, Georginio Wijnaldum avait négocié un gros contrat, étant donné qu'il avait rejoint le club gratuitement. Désormais, ce salaire XXL pourrait être un frein dans le cadre d'une arrivée à l'AS Rome, qui n'a pas les mêmes finances que le Paris SG. Celui qui touche environ 7 millions d'euros par saison risque donc de devoir faire un effort considérable pour pouvoir rejoindre définitivement le club italien, qui ne pourra pas assumer un tel salaire.