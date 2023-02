FC Nantes : Kombouaré rêve d'une qualification, Allegri répond !

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 21:40

Le FC Nantes et Kombouaré rêvent d’une qualification, après le match nul arraché face à la Juve (1-1). Mais Allegri ne l’entend pas de cette oreille.

Le FC Nantes a réussi un joli coup en accrochant la Juventus, lors du barrage aller de la Ligue Europa. Menés dans le premier quart d’heure de jeu, après un but de Dusan Vlahovic (1-0, 13e), les Canaris ont bien réagi en seconde période. Sur un contre éclair bien mené par Fabien Centonze, pour Mostafa Mohamed, qui a délivré une passe décisive à Ludovic Blas, le N°10 du FCN a égalisé d’un tir puissant du gauche (1-1, 60e). Les Nantais peuvent désormais rêver d’une qualification au stade de la Beaujoire, lors du match retour prévu jeudi prochain à 18h45.

« Il faudra aussi de la réussite jeudi, mais tu la provoques avec un public derrière toi. Il n’y a pas de grande équipe sans grands supporters. Tous ensemble, j’espère qu’on sera capable de faire quelque chose d’unique. Quand on est des nains comme le FC Nantes, il faut être ambitieux. Il faut rêver grand. Il faudra tenter l’impossible jeudi prochain », a déclaré Antoine Kombouaré, dans des propos rapportés par Ouest-France.

FC Nantes : Allegri promet une qualification de la Juve à la Beaujoire

Tenue en échec à domicile, la Juve est un peu déçue, mais ne s’avoue pas vaincue. Bien au contraire, Massimiliano Allegri promet de renverser la tendance à Nantes. Il l’a confié dans ses propos en conférence de presse d’après match. « On va aller là-bas pour jouer une finale, ce sera un match (retour) différent, car les deux équipes devront gagner […]. On connaissait les dangers de ce match. Gagner en Europe n'est jamais simple. On doit en faire plus pour marquer. Maintenant, il ne sert à rien de s'apitoyer sur notre sort, on doit gagner en France […] », a prévenu le technicien italien.

Ce qui est certain, c'est que la Vieille Dame sera revancharde dans une semaine. Et l’entraîneur du FC Nantes le sait si bien qu'il n'a pas manqué de prévenir son équipe : « La Juve est vexée. »