RC Strasbourg : Antonetti appelle au calme avant Angers SCO

Publié par Jules le 17 février 2023 à 14:55

Arrivé ce mardi au RC Strasbourg, Frédéric Antonetti est un expert des opérations maintien, et va tenter de le prouver à nouveau avec le RCSA.

Malgré la relégation du FC Metz la saison passée, Frédéric Antonetti, nouveau coach du RCSA, est un habitué des missions sauvetages. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises durant sa carrière, et c'est cette facette de l'entraîneur que le RC Strasbourg veut mettre en valeur en fin de saison. Alors que le club alsacien pointe à une inquiétante 17e place au classement de la Ligue 1, c'est désormais à l'ancien coach de l'ASSE de prouver qu'il est capable de relancer cette équipe en perte de rythme.

Ce week-end, le RC Strasbourg affronte Angers SCO dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, pour la première de Frédéric Antonetti avec le club alsacien. Dans une rencontre très importante pour l'avenir du club dans l'élite du football français, le RCSA doit impérativement faire un bon résultat sur la pelouse du SCO, malgré les récentes tensions entre joueurs, notamment lors de la dernière défaite des Strasbourgeois contre le LOSC (0-2).

RC Strasbourg : Frédéric Antonetti veut apaiser son vestiaire avant Angers SCO

En conférence d'avant-match, le nouvel entraîneur du RC Strasbourg est revenu sur les tensions au sein du vestiaire. "L’entraîneur doit amener du calme et de la sérénité, affirme Frédéric Antonetti. C’est le rôle de l’entraîneur de faire en sorte que les joueurs retrouvent de la confiance. Je connais l’effectif et j’arrive en connaissance de cause. On a les moyens de s’en sortir."

Pour le moment, les mauvais résultats du RC Strasbourg en Ligue 1 créent donc un climat de forte tension au sein du club, mais tout pourrait s'inverser rapidement si le RCSA parvenait à enchaîner une série positive. La première étape de ce renouveau du club alsacien sera ce week-end, face à Angers SCO. Un match que les hommes de Frédéric Antonetti devront remporter, au risque de sombrer un peu plus dans le brouillard.