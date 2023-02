FC Nantes : Le FCN pris de haut par l'entraîneur de la Juve

Publié par Enzo Vidy le 18 février 2023 à 02:10

Alors que le FC Nantes a tenu tête à la Juve jeudi soir, l'entraîneur de la Vieille Dame a pris de haut le FCN après la rencontre.

Le FC Nantes a fait déjouer les pronostics jeudi soir à Turin. Malgré un premier quart d'heure extrêmement difficile où les Nantais ont logiquement concédé l'ouverture du score de Dusan Vlahovic, sur une passe exceptionnelle d'Angel Di Maria à l'origine de l'action. Mais petit à petit, les hommes d'Antoine Kombouaré se sont libérés dans cette rencontre, et la deuxième période en est le parfait exemple.

Plus efficace dans le pressing, le FC Nantes s'est également solidifié dans le domaine défensif, et a fini par être logiquement récompensé avant l'heure de jeu, sur une contre-attaque exemplaire conclue par Ludovic Blas. En fin de rencontre, la Juve sera tout proche d'obtenir un penalty, finalement non accordé après consultation de l'assistance vidéo. Le score n'évoluera plus, et le FC Nantes se donne les moyens de rêver à la Beaujoire jeudi prochain.

Juve-FC Nantes : Massimiliano Allegri pensait facilement gagner face au FCN

Après le coup de sifflet final, Massimiliano Allegri s'est présenté en conférence de presse. Frustré du match nul de la Juventus sur sa pelouse, l'entraîneur de la Vieille Dame a reconnu qu'il espérait gagné cette rencontre assez facilement. "La Ligue Europa, ce n’est pas facile à gagner, car il y a des équipes importantes et fortes. Ce n’est pas facile, en attendant, essayons de plonger revenir en championnat et préparer ensuite Nantes. Ce 1-1 nous réveille et nous incitera à être beaucoup plus prudents en France. J’en suis sûr. Tout le monde pensait que la Juventus pouvait gagner 4-0 et je l’espérais aussi, mais ce n’est pas le cas, peut-être qu’il y a un peu de déception, mais il ne faut pas baisser les bras."

Voilà des déclarations qu'utilisera certainement Antoine Kombouaré jeudi prochain dans le vestiaire pour motiver les joueurs du FC Nantes. Avec ce match nul obtenu au Juventus Stadium, les Canaris ont pris une légère option sur le match retour, et devront réaliser le même genre de prestation dans six jours à la Beaujoire.