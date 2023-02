PSG Mercato : Neymar, la vérité sur la rencontre Al-Khelaïfi-Boehly

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 08:58

Récemment, les médias ont évoqué une rencontre entre les présidents du PSG et de Chelsea pour un éventuel transfert de Neymar. La vérité a éclaté sur ce sujet.

Depuis ces derniers jours, une folle rumeur envoie Neymar à Chelsea l’été prochain. Déçu par le rendement de la star brésilienne, le Paris Saint-Germain souhaite réduire sa masse salariale et pense sérieusement à se séparer de l’ancien milieu offensif du FC Barcelone. Selon Le Parisien, les dirigeants parisiens ont même déjà entamé des pourparlers avec leurs homologues de Chelsea à propos du joueur de 31 ans.

Grand fan de Neymar, le nouveau patron des Blues, Todd Boehly, serait disposé à signer un chèque de 60 millions d’euros à son homologue Nasser Al-Khelaïfi pour boucler cette opération. En marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, les deux présidents se sont rencontrés à Paris le 14 février passé pour évoquer le dossier. La réalité serait toute autre selon une autre source francilienne.

PSG Mercato : Neymar compte bien honorer son contrat avec le Paris SG

Après les journalistes Ben Jacobs des médias CBS Sport et Christian Falk de CaughtOffside, c’est au tour du quotidien L’Équipe d’apporter un discours différent sur l’avenir de Neymar et la rencontre entre Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly. D’après les informations recueillies par le journal sportif, la discussion entre les présidents du Paris Saint-Germain et de Chelsea concernerait plutôt le prêt manqué de l’international marocain Hakim Ziyech cet hiver à Paris. De son côté, Neymar souhaiterait honorer son engagement avec le club de la capitale française.

« Ces derniers jours, Le Parisien expliquait que lors de l’entrevue mardi entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et son homologue de Chelsea, Todd Boehly, les deux hommes ont évoqué un possible transfert du Ney. Une source proche assure que le club anglais voulait seulement s’excuser du raté pour le prêt de Hakim Ziyech », explique L’Équipe, qui précise toutefois que

« les Blues font en tout cas partie des rares clubs qui, l’été dernier, avaient envisagé une arrivée de l’ex-Barcelonais – trouver les conditions pour faire le deal étant une autre histoire. Ce type de spéculations pourrait-il titiller Neymar ? Une chose est sûre, l’intéressé n’entend pas décrocher. Sous contrat à Paris jusqu’en 2027, il se voit pour le moment poursuivre dans la capitale. »

Reste maintenant à savoir si la donne ne pourrait pas changer d’ici l’été prochain.