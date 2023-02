ASSE : Un joueur de Saint-Etienne irrite le coach de Nîmes

Publié par ALEXIS le 21 février 2023 à 20:33

Nîmes s’est incliné face à l’ ASSE, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Un joueur de Saint-Etienne a tapé dans l’oeil du coach des Crocos.

L’ ASSE a fait un pas de plus vers le maintien en Ligue 2 après sa troisième victoire consécutive, lundi. Les Stéphanois ont infligé une défaite à Nîmes au stade des Antonins, lors du dernier match de la 24e journée du championnat. La conséquence de cette défaite est immédiate pour les Crocos. Ils se sont fait doubler par les Verts au classement. Nîmes est désormais 17e et relégable en National, alors que l’AS Saint-Etienne est montée à la 15e place avec 4 points d’avance.

L’entraîneur de Nîmes était naturellement déçu de la défaite de son équipe à domicile face à l’ ASSE, un concurrent direct dans la course pour le maintien. « Je n’ai pas aimé le visage qu’on a montré, surtout en première période. Je suis agacé, irrité […]. J’avais l’impression qu’on mesurait 1,60 mètre face à une équipe qui mesurait 2 mètres », a-t-il regretté.

ASSE : L'exploit individuel de Wadji dérange Frédéric Bompard

Frédéric Bompard a surtout été séduit par l’auteur du deuxième but de l' ASSE, Ibrahima Wadji. À la suite d’une passe plein axe de Niels Nkounkou, le Sénégalais s’est lancé tout seul en contre pour faire le break. Il a fait parler sa puissance et sa vitesse pour déposer le défenseur Nîmois Patrick Burner, avant de marquer d’une frappe du gauche au premier poteau, depuis la surface du portier Lucas Dias.

Cet exploit individuel de l’attaquant de l’ ASSE est souligné par le coach de Nîmes, pour pointer la défaillance de sa défense. « Sur le deuxième but des Verts, il y avait moyen de faire autre chose. Ce qui me dérange, c’est que le buteur de Saint-Etienne (Wadji) fait une course de 70 mètres, il marque, et ce sont mes défenseurs qui finissent à terre. J’ai un peu de mal avec ça », a déploré Frédéric Bompard.