ASSE : Un attaquant de Saint-Etienne critique sévèrement l'AJ Auxerre

Publié par ALEXIS le 01 mars 2023 à 13:57

En convalescence après son opération au genou, Gaëtan Charbonnier, attaquant de l’ ASSE, a sévèrement critiqué l’AJ Auxerre, son ancien club.

Opéré du genou et indisponible à l’ ASSE pour le reste de la saison, Gaëtan Charbonnier a assisté à des matchs de Ligue 2 et Ligue 1, dont celui de l’AJ Auxerre à Lorient, dimanche. Les Auxerrois ont remporté le match sur le terrain des Merlus (0-1), mais l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne n'a pas été tendre sur la prestation de son ancien club.

« Dimanche soir, Gaëtan Charbonnier m’a dit : "Tiens, j’ai regardé le match d’Auxerre à Lorient. Ils ont gagné (1-0), mais c’est une catastrophe" », a indiqué Jean-Marc Furlan, dans des propos rapportés confiés au site Ma Ligue 2. Selon ce dernier, la recrue hivernale de l’ ASSE n’apprécie pas le niveau de jeu actuel du club promu dans l'élite. A noter que le club icaunais est 16e de Ligue 1, après 25 journées de championnat.

ASSE : Gaëtan Charbonnier poussé dehors à Auxerre

Il faut préciser que le technicien de 65 ans est celui qui a ramené l’AJ Auxerre en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière. Cependant, il a été remercié début octobre 2022, après 10 journées de Ligue 1, pour un manque de résultats. Son équipe avait enregistré 6 défaites, 2 nuls pour seulement 2 victoires. Et elle pointait à la 16e place du championnat, juste à la lisière des quatre dernières places de relégation.

Quant à Gaëtan Charbonnier, il était relégué sur le banc de touche de l’AJA et n’a joué que des bouts de matchs. Poussé dehors dans l’Yonne, il a rejoint l’ ASSE à la mi-décembre, comme joker, pour tenter de se relancer en Ligue 2. Malheureusement pour le joueur de 34 ans, il est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Opéré avec succès en février, il observe une période de convalescence, avant d'entamer sa rééducation.