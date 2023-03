OL : Ponsot répond à Junhino sur l'ingérence dans le sportif

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 01:01

Vincent Ponsot, Directeur du Football à l’ OL, a répondu à la polémique sur son ingérence dans le travail de Juninho, dans des propos confiés à TKYDG.

Juninho, ancien directeur sportif de l’ OL, avait des relations tendues avec Vincent Ponsot à Lyon. Le Brésilien avait dénoncé l’ingérence du directeur du Football dans le volet sportif et technique. Il n’avait pas du tout aimé l’intervention de ce dernier, dans Olympique-et-Lyonnais, sur le travail de Peter Bosz, ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais.

« On a un objectif de performance dans la pérennité […]. Oui, on a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats », avait déclaré Ponsot en septembre 2022.

Juninho avait réagi à ces déclarations sur RMC Sport, en octobre dernier, pour pointer l’immixtion du dirigeant de l’ OL dans le sportif. « Pourquoi tu parles de foot, tu n’es pas directeur sportif. Vincent Ponsot ne doit pas se mêler déjà. Tu te mêles publiquement, tu mets ton entraîneur en difficulté, ça ne se fait pas », avait-il condamné.

OL : Ponsot, « je ne fais pas d’ingérence, car j’ai trop de respect pour leur travail »

Alors que Juninho est parti de l’ OL fin décembre 2021 et que Peter Bosz a été limogé le 9 octobre 2022, Vincent Ponsot revient sur la polémique au sujet de sa prétendue ingérence dans le travail de Peter Bosz et Juninho. « Je ne fais pas d’ingérence, car j’ai trop de respect pour leur travail », a-t-il rectifié pour commencer.

« Il faut aussi reconnaitre la limite de ses compétences. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas un technicien du foot ou un directeur sportif. Je ne fais pas d’ingérence et je n’en ai jamais fait, que ce soit avec Rémi Garde, Bruno Genesio ou quelqu’un d’autre. Juninho avait tous les pouvoirs sportifs, par contre, ce qui est vrai, quand il y avait une donnée économique où il fallait payer un agent qui n’avait pas la licence, ça n’est pas possible. Je suis là pour protéger l’institution […]. Je ne suis jamais intervenu sur la partie technique », a expliqué Ponsot pour le média spécialisé.