Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2023 à 17:34

Neymar ne rejouera pas cette saison, c'est confirmé. Ce vendredi, le PSG a publié un nouveau communiqué sur l’état de santé de son attaquant.

Quelques jours après le défenseur central Presnel Kimpembe, opéré du tendon d'Achille, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, a été opéré à son tour avec succès de sa cheville droite, ce vendredi. Le club de la capitale française a communiqué sur l’état de santé de l’international brésilien de 31 ans. Le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé s’est rendu à Doha afin de se faire opérer de sa cheville au centre Aspetar et l’opération pratiquée par les professeurs Peter D'hoodge, James Calder et Rodrigo Lasmar s’est déroulée avec succès.

« Le point médical de ce vendredi 10 mars concerne Neymar Jr suite à sa blessure à la cheville droite. Neymar Jr a été opéré ce vendredi en fin de matinée à l’hôpital ASPETAR de Doha, par les professeurs Pieter D’Hooghe (ASPETAR), James Calder (Fortius Clinic London) et Rodrigo Lasmar (Équipe Nationale du Brésil). L’intervention s’est très bien déroulée. Le joueur va désormais respecter un protocole de repos et de soins », indique le PSG dans un communiqué, qui avait déjà annoncé la fin de saison pour l’ancien milieu offensif du FC Barcelone.

PSG : Neymar attendu sur les terrains dans 3 à 4 mois

Touché à la cheville droite lors de la victoire face au LOSC (4-3), à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 le 19 février passé, Neymar ne rejouera pas cette saison. Le protégé de Christophe Galtier, qui souffrait à l'origine d'une entorse, avait passé dans la foulée des examens qui avaient révélé des « lésions ligamentaires ».

Via un point médical, le Paris Saint-Germain avait déjà annoncé que « Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive. L'ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité » et un « délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l'entraînement collectif ».