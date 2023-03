Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 19:23

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Brest pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Découvrez les équipes possibles de Christophe Galtier et d’Eric Roy.

Trois jours après sa défaite contre le Bayern Munich et sa nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va reprendre du service en Ligue 1. Christophe Galtier et ses hommes seront en effet sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi, à 21 heures, dans le cadre de la 27e journée du Championnat. Pour ce déplacement en Bretagne, l’entraîneur des Rouge et Bleu devra faire sans plusieurs joueurs blessés, notamment Marquinhos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Neymar et Presnel Kimpembe.

Avec la blessure et l’indisponibilité de dix jours du capitaine Marquinhos, c'est le jeune El Chadaille Bisthiabu (17 ans) qui devrait être titularisé en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos et Danilo Pereira. En l’absence de Mukiele et Hakimi, le coach parisien opterait pour un positionnement de Zaire-Emery (16 ans) dans le couloir droit de la défense, tandis que Nuno Mendes devrait occuper son côté gauche. Au milieu de terrain, Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz vont enchaîner après des prestations décevantes face au Bayern Munich. En attaque, Kylian Mbappé et Lionel Messi seront titulaires au stade Francis-Le Blé.

En face, Eric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois sera privé de Mahdi Camara, Kenny Lala et Loïc Rémy, tandis que Mathias Pereira Lage est incertain.

La compo probable de Brest :

Gardien : Bizot

Défenseurs : Dari, Brassier, Duverne

Milieux : Fadiga, Belklebla, Lees-Melou, Magnetti

Attaquants : Honorat, Mounié, Del Castillo

La compo probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Danilo, Ramos, Bitshiabu

Milieux : Mendes, Ruiz, Verratti, Vitinha, Zaire-Emery

Attaquants : Mbappé, Messi.