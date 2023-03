Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 11:00

Opéré de la cheville, vendredi à Doha, Neymar est rentré à Paris. Si le PSG veut se séparer de lui, le Brésilien sait déjà ce qu'il veut pour la suite.

Arrivé à Doha vendredi dernier pour se faire opérer de sa cheville droite suite à une blessure contractée le 18 février face au LOSC, Neymar a regagné la capitale française ce dimanche. L'opération a eu lieu vendredi et « s'est bien passée », comme l'ont annoncé le Paris Saint-Germain et la clinique Aspetar. Et selon le directeur médical de la clinique où a eu lieu l’opération, le Dr Hakim Chalabi, l’international brésilien de 31 ans « va très bien et est heureux ».

Toujours selon l’ancien médecin du PSG, désormais installé au Qatar, Neymar va continuer à marcher avec des béquilles encore quelques jours, mais ne sait pas pour l'heure quand il va pouvoir rejouer. « Nous évaluerons plus tard le moment de son retour sur le terrain. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler », a-t-il expliqué.

Dans un point médical, le PSG a évoqué une absence de 3 à 4 mois, synonyme de forfait jusqu’à la fin de la saison pour le partenaire de Lionel Messi. Cependant, le natif de Mogi das Cruzes pourrait ne plus enfiler le maillot rouge et bleu. Même si le principal concerné a d’autres plans pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Neymar veut terminer sa carrière à Paris

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027, Neymar pourrait être poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Désireux de recomposer son effectif en réduisant notamment sa masse salariale, le club de la capitale française aimerait voir son numéro 10 quitter ses rangs dans quelques mois.

Mais à en croire le tabloïd britannique The Athletic, le coéquipier de Kylian Mbappé serait déterminé à contrarier les plans de ses dirigeants concernant son avenir. En effet, le média anglais explique que Neymar compte bien rester au PSG et envisage même d’y terminer sa carrière. L’été s’annonce donc chaud du côté de la capitale.