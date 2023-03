Publié par Enzo Vidy le 14 mars 2023 à 02:11

Lors de la victoire du RC Lens à Clermont, Loïs Openda est entré dans l'histoire de la Ligue 1 en inscrivant un triplé en 4 minutes.

Le RC Lens a fait la meilleure opération du week-end en ce qui concerne le haut du tableau. En déplacement sur la pelouse de Clermont dimanche en début d'après-midi, les Lensois se sont amusés, en s'imposant 4-0 au stade Gabriel Montpied. Au classement, les Sang et Or prennent trois points d'avance sur l'AS Monaco, battu par Reims en fin d'après-midi. Les hommes de Franck Haise reviennent également au contact de l' OM, tenu en échec sur sa pelouse par le RC Strasbourg en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Au cours de cette rencontre face aux Clermontois, le RC Lens a fait la différence en première période, avec notamment 3 buts inscrits en seulement 4 minutes. D'ailleurs, ces trois réalisations ont été inscrites pas un seul et même joueur, qui s'est offert le privilège de rentrer dans l'histoire du championnat de France grâce à sa performance absolument exceptionnelle.

RC Lens : Loïs Openda, triplé le plus rapide sur les 50 dernières saisons

31e, 34e et 35e. 4 petites minutes auront suffi à Loïs Openda pour mettre le RC Lens à l'abri, tout en s'offrant un joli record qui datait de 2005. En effet, avec ce triplé historique, l'attaquant belge a détrôné la performance de Matt Moussilou, qui s'était offert un coup du chapeau en 4 minutes et 34 secondes avec le LOSC face à Istres en avril 2005. Dimanche après-midi, le joueur du RC Lens a réalisé son triplé avec seulement 4 secondes de moins, faisant de lui le nouveau détenteur de cet incroyable record.

Pour couronner le tout, Loïs Openda s'est transformé en passeur décisif sur le but d'Alexis Claude-Maurice à la 76e pour porter le score à 4-0 en faveur des hommes de Franck Haise.