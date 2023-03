Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 21:30

Fatigué d’être toujours utilisé comme écran de fumée quand il y a des problèmes au PSG, Neymar serait prêt à partir cet été, mais à une seule condition.

Opéré avec succès à Doha vendredi, Neymar est sorti de l'hôpital. Le Brésilien, en fauteuil roulant, a immortalisé le moment sur les réseaux sociaux. Et même si de nombreuses rumeurs l'entourent, l'avenir de la star brésilienne semble se préciser à 11 journées de la fin du Championnat en France. Arrivé en août 2017 en provenance du FC Barcelone contre une enveloppe de 222 millions d’euros, le transfert le plus cher de l’histoire du football, l’attaquant de 31 ans entend bien honorer son engagement avec le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin, soit jusqu’au juin 2027.

Ce lundi matin, le tabloïd britannique The Athletic a révélé que le partenaire de Lionel Messi souhaite même terminer sa carrière sous les couleurs Rouge et Bleu. Un souhait qui n’est pas partagé par la direction du club de la capitale, qui souhaiterait se séparer de Neymar afin de réduire considérablement sa masse salariale. Mais toutes ces rumeurs agaceraient sérieusement le joueur au point d’arrêter une décision radicale pour son avenir.

PSG Mercato : Neymar attend une proposition irréfutable pour quitter Paris

En effet, selon Goal Brazil, Neymar n’a pas du tout apprécié les rumeurs concernant un possible départ du Paris Saint-Germain l’été prochain et ne prévoit pas de partir. Sauf en cas d’offre jugée irréfutable. Toujours à en croire la même source, les proches du natif de Mogi das Cruzes ont l'impression qu’il est toujours utilisé comme le bouc parfait bouc émissaire à chaque échec européen des Rouge et Bleu. À moins d’une proposition impossible à refuser, Neymar ne compte donc pas mettre fin à son aventure dans la capitale française. Avec un salaire de 3 millions d’euros par saison, le compatriote de Marquinhos a bien l’intention de passer une décennie entière en tant que Parisien.