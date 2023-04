Publié par ALEXIS le 24 avril 2023 à 23:31

Dans son analyse sur la défaite de l’ ASSE contre le FC Metz (1-3), Patrick Guillou a sévèrement critiqué l’équipe de Laurent Batlles.

ASSE : Saint-Etienne « n’a pas le niveau » pour prétendre à la Ligue 1

La série de 10 matchs sans défaite de l’ ASSE a été stoppée par le FC Metz, samedi, à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois se sont inclinés face aux Messins (1-3), devant des milliers de supporters. Plus de 32 000 spectateurs, affluence record en Ligue 2, étaient présents dans le Chaudron, samedi. Après seulement 26 minutes de jeu, l’AS Saint-Etienne était menée (0-3).

Les Verts ont réduit l’écart par leur joueur le plus en forme du moment, Niels Nkounkou (1-3, 37e), mais n’ont pas été capables de revenir à hauteur des Grenats. L’ ASSE a pourtant joué en supériorité numérique (à 11 contre 10) en fin de match, après l’expulsion de Lamine Camara (79e). Le FC Metz, provisoirement 2e de Ligue 2 après sa victoire dans le Forez, était visiblement un cran au dessus de l’AS Saint-Etienne. Patrick Guillou n’est d’ailleurs pas surpris de la défaite de l'équipe de Laurent Batlles face à celle de Laszlo Bölöni, en course pour un retour en Ligue 1.

Dans sa chronique pour le quotidien Le Progrès, l’ancien joueur des Verts fait un constat terrible. Sur ce match, il estime que l’ ASSE « n’a pas le niveau » des équipes qui jouent la montée en Ligue 1 en cette fin de saison.

« Une avalanche d'erreurs, une cascade de maladresses et une myriade de déchets techniques immédiatement exploités par un prétendant à la montée. Entame de match catastrophique. Scénario vu et revu cette saison [...]. Cette défaite n’est ni amère ni douloureuse. L’équipe a été déficiente dans les zones de vérité […]. Fragilité chronique, lecture du jeu approximative et renaissance des fantômes du passé récent », a-t-il écrit. L' ASSE a chuté de la 9e à la 10e place, mais a encore 8 points d'avance sur le premier club relégable, à six journées de la fin du championnat.