Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 17:59

Performant depuis son arrivée à l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo pourrait être appelé en Equipe de France jeudi par Didier Deschamps.

La journée de jeudi sera cruciale pour l'OGC Nice. Vainqueur du Sheriff Tiraspol en Moldavie la semaine dernière, le Gym doit assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Conference League. Mais pour Jean-Clair Todibo, ce match européen d'une importance capitale n'est pas sa seule préoccupation.

Depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, le défenseur de l'OGC Nice performe, et s'est imposé comme un véritable taulier au sein de la défense centrale niçoise. Alors forcément, quand les très bonnes prestations s'enchaînent, l'Equipe de France commence à prendre une petite place dans un coin de la tête.

Jeudi après-midi, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les deux matchs de qualification à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars. Et si Jean-Clair Todibo ne veut pas se faire de faux espoirs, il se permet à rêver à une première convocation avec les Bleus.

OGC Nice : Jean-Clair Todibo va suivre la liste de Didier Deschamps demain

Présent ce mercredi en conférence de presse, à 24 heures du match retour face au Sheriff Tiraspol, Jean-Clair Todibo a été interrogé sur la liste de Didier Deschamps qui sera révélée jeudi après-midi. Le défenseur de l'OGC ne cache pas qu'il restera attentif à l'annonce du sélectionneur. "Forcément je serai sur mon téléphone ou à la cafeteria pour le regarder à la télé. Et après cela j’irai tranquillement me coucher pour faire ma petite sieste."

La soirée de demain pourrait donc être idéale pour le joueur de l'OGC Nice, impatient de jouer la rencontre face au Sheriif Tiraspol. Une convocation en Equipe de France quelques heures plus tôt pourrait lui donner un supplément d'âme sur ce match européen, non négligeable pour les Aiglons.