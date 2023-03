Publié par Thomas G. le 16 mars 2023 à 14:20

En difficulté cette saison après son transfert avorté à l'OGC Nice, Moses Simon n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Nantes.

Le FC Nantes se déplace vendredi sur la pelouse du Groupama Stadium pour la 28e journée de Ligue 1. Après quatre matchs sans victoires, les Canaris veulent retrouver le chemin de la victoire. Les Nantais pourront compter sur l’international nigérian Moses Simon pour cette rencontre. Depuis le début de la saison, l’attaquant de 27 ans ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau.

Dans le même temps, Moses Simon n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin 2024 avec le FC Nantes. Malgré des discussions positives, les négociations seraient au point mort, selon les informations de Ouest-France. Les dirigeants du FC Nantes étaient proches d’un accord total avec Moses Simon, l’été dernier. Les Canaris avaient notamment refusé des offres de l’OGC Nice et de Nottingham Forest pour prolonger l’attaquant de 27 ans. Quelques mois plus tard, les prestations et les exigences financières de Moses Simon seraient des obstacles à sa prolongation au FC Nantes.

À un an de la fin de son contrat, les Canaris vont devoir prendre une décision concernant l’avenir de l’un des cadres d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur français maintient sa confiance envers son joueur. Cette saison, l’international nigérian a été aligné à 23 reprises.

FC Nantes Mercato : L’avenir de Moses Simon reste incertain

Quatre ans après son arrivée, Moses Simon pourrait donc quitter le FC Nantes lors du prochain mercato estival. À 27 ans, l’international nigérian pourrait être ouvert à l’idée de franchir un cap en rejoignant un plus grand club cet été. Toutefois, en cas de nouveau titre en Coupe de France, le FC Nantes aurait des arguments de taille pour le convaincre de prolonger.

En parallèle de l’avenir de Moses Simon, les dirigeants du FCN doivent également prendre une décision concernant Antoine Kombouaré. L’entraîneur nantais est en fin de contrat en juin prochain et sa relation avec le président Waldemar Kita pourrait empêcher un accord.