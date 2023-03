Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 22:35

Arrivé librement en août 2021 en provenance de Barcelone, Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin prochain, ne semble plus être le bienvenu au PSG.

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi est en pourparlers avec les dirigeants du Paris Saint-Germain pour une prolongation depuis plusieurs semaines. Mais l’attaquant de 35 ans fait aussi l'objet d'un vif intérêt de l’Inter Miami, en MLS, ainsi que du club d’Al-Hilal, en Arabie saoudite. Selon les derniers échos de la presse argentine et espagnole, Olé et Relevo, le Champion de France en titre tient toujours la corde dans ce dossier. Mais cette tendance ne semble pas faire l’unanimité en interne et les supporters parisiens comptent bien le faire comprendre à Messi.

PSG Mercato : Lionel Messi sifflé par le CUP dimanche ?

En effet, selon les informations du journaliste Dani Gil du Mundo Deportivo, certains membres du Collectif Ultra Paris (CUP) auraient prévu de s’opposer à la prolongation de Lionel Messi. Reprochant au septuple Ballon d’Or l’élimination précoce en Ligue des Champions, ces fans du club de la capitale auraient ainsi l’intention de le siffler au Parc des Princes ce dimanche lors de la réception du Stade Rennais, à 17 heures, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1.

« On va siffler Messi ce dimanche », aurait notamment lancé l'un des membres du puissant groupe de supporters des Rouge et Bleu, qui ne veulent pas voir Messi poursuivre l’aventure à Paris. Aux dernières nouvelles, RMC Sport révèle que la direction du Paris SG se veut prudente dans les négociations avec le clan Messi. Le média sportif explique notamment que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne souhaitent pas s’aligner sur les exigences de l’ancien capitaine du Barça, qui « n'entend pas prolonger à des conditions trop éloignées de Mbappé », rapporte la source métropolitaine. Le CUP compte bien jouer sa partition dans cette affaire.