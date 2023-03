Publié par Gary SLM le 20 mars 2023 à 22:58

Rien ne va plus au PSG où Christophe Galtier a fait l'objet d'une violente attaque. L'entraîneur du Paris Saint-Germain paie comptant la défaite de son équipe face à Rennes.

Le PSG aurait dû battre le SRFC dimanche, c'est du moins ce qui aurait été normal. Malgré un effectif qui compte des joueurs de classe mondiale, dont Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club parisien a concédé une défaite 0-2 sur son terrain du Parc des Princes.

Les inconditionnels du PSG remontés contre Galtier

Comme il fallait s'y attendre, c'est l'entraîneur qui paie le prix de cette défaite qui vient rappeler l'élimination précoce de son équipe en Coupe de France et en Ligue des champions. Le club de la capitale n'a plus que le championnat à remporter pour sauver sa saison. Alors, lorsqu'il trébuche face au 5e du championnat, le Stade Rennais, c'est le sang des fans du PSG qui fait qu'un tour...

Le premier à laisser éclater sa colère contre l'entraîneur du Paris Saint-Germain est Jérôme Rothen. Ancien joueur du club de la capitale, le consultant RMC Sport a déchargé toute sa bile sur l'ancien coach de l'ASSE, Lille OSC et de l'OGC Nice. Pour lui, les arguments de Christophe Galtier sont irrecevables.

Évoquer des blessures pour expliquer la déconvenue de son équipe face au SRFC est pour lui une façon de se payer la tête des fans parisiens. Même si le titre de champion de France semble toujours réservé au Paris SG pour la fin de la saison, Jérôme Rothen ne veut pas entendre Galtier justifier ce qui lui apparait injustifiable par des arguments peu convaincants.

L'attaque en règle de Jérôme Rothen contre le coach du Paris SG

Il a répondu dans sa chronique sur RMC Sport à l'argument de Christophe Galtier sur le manque de profondeur du banc du Paris SG : "Encore des jeunes…, la faut est des jeunes. La défaite d’hier, Christophe, ce n’est pas la faute des jeunes", a contredit l'ancien milieu de terrain de Bastia.

"Arrête de nous raconter n’importe quoi. Ce sont tes choix déjà au début du match. Tu me parles du banc de touches ? Tu me parles du banc de touches ?", s'interroge-t-il tout en colère avant de poursuivre : "Sur le banc de touche, il y a quasiment 60 millions d’euros de recrutement. Si tu comptes 40M€ pour Ekitike, Renato Sanchez à l'alentour de 15M€ et je ne parle pas des bonus et le reste des jeunes qui ont aussi de la qualité. »

Clairement remonté contre l'entraîneur du PSG, Jérôme Rothen poursuit sa charge en ajoutant : "Pourquoi tu nous mets au départ un Bernat qui n’a jamais joué à ce poste-là, axial droit, alors qu’il est gaucher ? La première anomalie est là. Après, tu me parles des absences ? Ne te fiche pas de ma tronche…"

À l'heure de faire les comptes, les oreilles de Christophe Galtier sifflent clairement. Le coach parisien s'en prend plein les oreilles pour les mauvais résultats de son équipe. Sombrera-t-il ou parviendra-t-il à relever la tête pour permettre au Paris Saint-Germain de jouer le football qu'on attend de lui ?

Le Paris Saint-Germain à la croisée des chemins

Que vont faire les dirigeants du Paris SG avec un entraîneur qui n'arrive pas à tirer profit de leur immense effectif ? Nasser Al-Khelaïfi va-t-il déroger à sa règle de conduite de ne jamais débarquer un entraîneur en cours de saison ou même avant la fin de son contrat ?

Outre Antoine Kombouaré qu'il n'avait pas recruté, le président parisien responsable du projet sportif de QSI n'a jamais licencié d'entraîneur avant la fin de la saison. Christophe Galtier va-t-il l'amener à rompre cette vieille tradition d'une dizaine d'années ?

Il faut noter qu'au PSG, les entraîneurs se succèdent, mais les résultats restent identiques. Aucun entraîneur depuis 2012, n'est parvenu à faire atteindre son principal objectif, la victoire en Ligue des champions, au club parisien. Seul l'Allemand Thomas Tuchel est parvenu à faire jouer une finale de Ligue des champions à l'équipe parisienne.

Malgré ce beau parcours, l'ancien coach de Dortmund n'avait pas été retenu à la fin de son contrat. Il avait été remplacé par l'Argentin Mauricio Pochettino, ancien milieu de terrain du club de la capitale. Avec Christophe Galtier qui sortait de deux bonnes expériences à Lille OSC et à l'OGC Nice, la direction du club croyait avoir réalisé une bonne affaire. Les résultats sont là et ils ont sans appel. Le coach français n'est pas à la hauteur du challenge et on se demande bien pourquoi...?

Et si on essayait un nouveau président au Paris SG ?

Le technicien marseillais Christophe Galtier ne fait pas mieux que son prédécesseur français Laurent Blanc, actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. La longue histoire des échecs du PSG amène à d'autres questions : est-ce seulement l'entraîneur qui doit changer pour la réussite du projet ?

Comme les techniciens, un important ballet de directeurs sportifs a déjà été fait au Paris SG. Ce qui à ce jour n'a jamais été expérimenté est un changement de président du club, Nasser Al-Khelaïfi en l'occurrence. Sur ce point, seul le propriétaire de l'équipe parisienne, l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, peut décider. Mais au regard de ses liens d'amitié avec Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne sont pas près de connaitre un nouveau président au PSG.