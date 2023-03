Publié par ALEXIS le 22 mars 2023 à 18:59

Didier Deschamps a évoqué l’ ASSE et Bordeaux, deux clubs relégués en Ligue 2. Le sélectionneur de l’Equipe de France veut les revoir en Ligue 1.

Didier Deschamps a été interrogé sur la situation de deux clubs historiques du championnat que sont l’ ASSE et Bordeaux. Relégués en Ligue 2 à l’issue de l’exercice dernier, les Verts et les Girondins connaissent des fortunes diverses cette saison. L’AS Saint-Etienne est à la lutte avec plusieurs clubs pour se maintenir en Ligue 2, pendant que Bordeaux est bien positionné pour retrouver l’élite.

À dix journées de la fin du championnat, l’ ASSE est 12e, avec seulement 2 points d’avance sur le premier club relégable, le Stade Lavallois (17e). Quant aux Girondins, ils sont 2es derrière le leader, le Havre.

ASSE : Deschamps, « l’AS Saint-Etienne doit être en Ligue 1 »

Pour Didier Deschamps, l' ASSE et les Girondins n’ont pas leur place en deuxième division, mais plutôt dans l’élite. « Bordeaux est un club dont j'ai porté le maillot, ça me fait quelque chose. Je n'ai rien contre les autres, mais quand on parle de clubs comme cela, avec une histoire, au même titre que l’ ASSE, ils doivent être en Ligue 1. C'est l'histoire du football français […] », a-t-il confié à Sud Ouest.

Le sélectionneur l’Equipe de France porte un regard sur les clubs évoluant en Ligue 2. Pour rappel, Didier Deschamps a convoqué deux pépites issues du centre de formation des Verts. Il s'agit de Wesley Fofana (Chelsea) et de William Saliba (Arsenal), mais ils sont blessés et forfaits contre les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars), pour les matchs de qualification pour l’Euro 2024.

Avant Didier Deschamps, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a également souhaité le retour rapide de l' ASSE en Ligue 1, malgré la rivalité entre les deux clubs.