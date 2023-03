Publié par Thomas G. le 22 mars 2023 à 17:59

Bien parti pour prolonger son contrat avec le PSG avant la Coupe du monde, Lionel Messi pourrait finalement revenir au FC Barcelone.

Arrivé en 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi avait signé au PSG avec pour objectif de remporter la Ligue des Champions. Deux ans plus tard, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’élimination prématurée face au Bayern Munich a créé une nouvelle fracture entre une partie des supporters parisiens et l’international argentin. Certains fans du Paris Saint-Germain ne souhaiteraient pas voir prolonger le champion du monde 2022.

Néanmoins, depuis plusieurs mois, la direction du PSG tente de prolonger le contrat de Lionel Messi d’une saison supplémentaire. À quelques mois de l’expiration de son contrat, l’avenir du champion du monde argentin est toujours incertain. L’attaquant de 35 ans se sent bien à Paris et le PSG est le seul club a lui avoir transmis une offre de contrat.

Toutefois, Lionel Messi aurait émis des doutes concernant le projet du Paris Saint-Germain. Avant d'éventuellement prolonger son contrat, l’international argentin souhaiterait obtenir des garanties sur la compétitivité de l’équipe la saison prochaine. L’objectif de Lionel Messi est de remporter une cinquième Ligue des Champions avant de terminer sa carrière.

PSG Mercato : Lionel Messi pourrait revenir au FC Barcelone

Dans le même temps, la prolongation de Lionel Messi diviserait le PSG en interne. En cas de départ de l'international argentin, le Paris Saint-Germain pourrait réduire considérablement sa masse salariale et éviter une sanction de la part de l'UEFA. En parallèle, les dirigeants du FC Barcelone aimeraient profiter de la situation du PSG pour rapatrier la Pulga.

D'autant plus que Lionel Messi serait désormais disposé à revenir au Barça. Selon les informations de la radio catalane, RAC1, l’international argentin considérerait sérieusement un retour dans son club formateur comme possible. Deux ans après son arrivée au PSG, Lionel Messi pourrait donc retourner en Catalogne. Toutefois, les propriétaires du Paris Saint-Germain n’ont pas dit leur dernier mot et une nouvelle offre aurait été transmise à l’entourage de Lionel Messi.