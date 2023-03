Publié par Thomas G. le 24 mars 2023 à 10:59

Bien décidé à recruter des milieux de terrain, Liverpool souhaiterait s'attacher les services du prodige de l'OGC Nice, Khéphren Thuram.

Depuis la nomination de Didier Digard, l'OGC Nice est l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Les Aiglons sont invaincus depuis 11 matchs et leur belle série leur a permis de se mêler à la course à l’Europe. Dans le même temps, certains joueurs ont rehaussé leur niveau depuis la promotion de Didier Digard. C’est notamment le cas de Jean-Clair Todibo et de Khéphren Thuram qui sont récemment devenus des internationaux français. En plus de l’intérêt de Didier Deschamps, leurs performances ont attiré la convoitise de grand club européens.

Selon les informations de 90 min,Liverpool serait très intéressé par le milieu de l'OGC Nice, Khéphren Thuram. Les Reds souhaiteraient restructurer leur effectif lors du prochain mercato estival et l’espoir français de 21 ans pourrait être l'une des priorités. Les dirigeants de Liverpool suivent les prestations de Khéphren Thuram avec attention depuis plusieurs mois et une offre concrète pourrait être transmise.

Le milieu de l'OGC Nice a des qualités qui pourraient lui permettre de s’imposer en Premier League. Sa vision de jeu et sa capacité à casser des lignes balles au pied seraient très appréciées par les dirigeants de Liverpool. Toutefois, la concurrence s’annonce rude pour les Reds puisque Khéphren Thuram serait également suivi par la Juventus et Manchester United.

OGC Nice Mercato : Liverpool scrute Khéphren Thuram

Le nouveau statut d’international français devrait donner une nouvelle exposition à Khéphren Thuram lors des prochaines semaines. D’autres grands clubs européens pourraient ainsi prendre des renseignements sur le milieu de l'OGC Nice. Cet été, les Aiglons auront du mal à garder le maître à jouer de 21 ans, estimé à 45 millions d’euros.

Néanmoins, avant un éventuel transfert, le néo-international français veut finir sur une bonne note avec le Gym. Cette saison, Khéphren Thuram a l’occasion d’entrer dans l’histoire de l'OGC Nice en remportant la première coupe d’Europe de l’histoire du Club. Les Aiglons affronteront le FC Bâle en quart de finale de la Ligue Europa Conférence.