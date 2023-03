Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 11:50

Convoqué avec la Suisse pour ce rassemblement du mois de mars, Breel Embolo est rentré à Monaco suite à une douleur au genou.

À l'occasion de la trêve internationale, l' AS Monaco fait partie des équipes de Ligue 1 les mieux représentées. En ce qui concerne l'Equipe de France, ils sont deux à avoir été appelés. Axel Disasi et Youssouf Fofana sont actuellement à Clairefontaine pour préparer la rencontre face aux Pays-Bas qui se joue ce vendredi soir.

Pour les autres, Guillermo Maripan a été appelé avec le Chili, Krépin Diatta avec le Sénégal, et enfin Breel Embolo avec la Suisse. Un nombre important de joueurs sélectionnés qui pourrait avoir des conséquences sur la fin de saison de l' AS Monaco. Les blessures en sélection sont en effet récurrentes, et avec le nombre de matchs disputés jusqu'à présent par les joueurs monégasques, il ne serait pas impossible que des pépins physiques interviennent. D'ailleurs, un attaquant de l' AS Monaco a dû quitter sa sélection ces dernières heures, suite à un problème au genou qui pourrait être assez sérieux.

AS Monaco : Breel Embolo touché au genou est de retour en Principauté

Convoqué avec la Suisse, Breel Embolo a dû rentrer à Monaco comme annoncé par le compte Twitter officiel de la Nati jeudi. La source indique que l'attaquant monégasque aurait ressenti une douleur au genou, l'obligeant à déclarer forfait, afin de retourner à l'ASM pour passer des examens complémentaires.

De plus amples informations devraient tomber dans les prochaines heures concernant la nature et la gravité de la blessure de Breel Embolo. Pour rappel, l' AS Monaco est toujours à la lutte avec le RC Lens dans la course au podium, et aura besoin de tout son effectif pour espérer arracher une qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison.